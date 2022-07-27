Лавров поехал в Африку укреплять статус РФ, как "великой державы", — разведка Британии

В Минобороны Британии считают, что РФ попытается заполучить поддержку от африканских государств, которые оставались нейтральными после вторжения в Украину и обвинит Запад в продовольственном кризисе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в тур по странам Африки: Египет, Эфиопия, Уганда и республика Конго. Вероятно, Кремль взаимодействует с африканскими государствами, потому что верит, что это укрепит статус РФ, как "великой державы". Об этом пишет разведка Британии.

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Скорее всего, РФ попытается использовать визиты для того, чтобы обвинить страны Запада в международном продовольственном кризисе. Кроме того, Москва пытается получить поддержку стран Африки, которые оставались нейтральными относительно вторжения РФ в Украину.

Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах.

В Минобороны Британии отметили, что с 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке. Кремль использовал частную военную компанию "Вагнер" как один из любимых инструментов влияния в регионе.

Напомним, 26 июля Фокус писал, что в России обиделись на заявления Госдепа об изоляции Москвы. В посольстве РФ в США назвали такие слова "не выдерживающими критики". Российские дипломаты уверяют, что руководство страны-агрессора "активно вовлечено в международные дела". В качестве примера приводят визит главы Лаврова в страны Африки.

24 июля глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия "поможет" украинцам избавится от "антинародного и антиисторического" режима в Украине. По его мнению, украинский народ поддался государственной пропаганде. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал дипломату надевать головной убор, передвигаясь под солнцем.