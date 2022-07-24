"Антинародный и антиисторический": РФ поможет украинцам поменять режим в стране, — Лавров

Глава российской дипломатии считает, что украинцы "поддались государственной пропаганде". В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал Лаврову надевать головной убор, передвигаясь летом на солнце.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "поможет" украинцам избавится от "антинародного и антиисторического режима", который сейчас управляет страной. Об этом дипломат сказал на встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств в Каире, передает "РИА НОВОСТИ".

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Лавров считает, что украинский и русский народы будут жить вместе. Он добавил, что украинцы поддались государственной пропаганде, которая была нацелена на то, чтобы Украина стала вечным врагом России.

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", — сказал Лавров.

Что говорят в Украине о словах Лаврова?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал высказывания Сергея Лаврова "классической российской шизофренией". Он посоветовал российскому дипломату надевать головной убор, передвигаясь летом на солнце.

"Так вот, "режимы" — это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для русской элиты слов в одном предложении, не правда ли?", — добавил он.

Напомним, 20 июля глава МИД РФ заявил, что географическая цель Кремля на войне в Украине изменилась. Теперь Россия нацелена на захват не только "ДНР" и "ЛНР", но и Херсонской и Запорожской областей. Он это объяснил тем, что в Украину прибыли американские РСЗО Himars.

19 июля Владимир Путин во время визита в Тегеран заявил, что российские войска отошли от Киева, чтобы заключить мирный договор. По его словам, соглашение было практически достигнуто, однако в конечном итоге украинские власти не захотели его выполнять.