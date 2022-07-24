"Антинародний та антиісторичний": РФ допоможе українцям змінити режим у країні, — Лавров

Глава російської дипломатії вважає, що українці "піддалися державній пропаганді". У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк порадив Лаврову вдягати головний убір, пересуваючись влітку на сонці.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "допоможе" українцям позбутися "антинародного та антиісторичного режиму", який зараз керує країною. Про це дипломат сказав на зустрічі із постійними представниками країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, передає "РИА НОВОСТИ".

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Лавров вважає, що український та російський народи житимуть разом. Він додав, що українці піддалися державній пропаганді, яка була спрямована на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії.

"Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, які піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії", — сказав Лавров.

Що говорять в Україні про слова Лаврова?

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав висловлювання Сергія Лаврова "класичною російською шизофренією". Він порадив російському дипломату одягати головний убір, пересуваючись влітку на сонці.

"Так ось, "режими" — це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?", — додав він.

Нагадаємо, 20 липня глава МЗС РФ заявив, що географічна мета Кремля на війні в Україні змінилася. Тепер Росія націлена на захоплення не лише "ДНР" та "ЛНР", а й Херсонської та Запорізької областей. Він це пояснив тим, що в Україну прибули американські РСЗВ Himars.

19 липня Володимир Путін під час візиту до Тегерана заявив, що російські війська відійшли від Києва, щоб укласти мирний договір. За його словами, угода була практично досягнута, проте зрештою українська влада не захотіла її виконувати.