Российские дипломаты уверяют, что руководство страны-агрессора "активно вовлечено в международные дела". В качестве примера приводят визит главы МИД РФ в страны Африки.

В посольстве Российской Федерации в США назвали "не выдерживающими критики" заявления Госдепа об усиливающейся изоляции Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.

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"Обратили внимание на утверждение пресс-службы госдепартамента, что наша страна якобы становится изгоем, а российские контакты направлены на то, чтобы сдержать натиск возмущения против нас. Огульные заявления не выдерживают критики", – подчеркнули российские дипломаты.

В частности, в посольстве считают, что руководство страны-агрессора "активно вовлечено в международные дела". В качестве примера дипломаты приводят "насыщенную программу африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова".

"В ходе визитов в Египет и Республику Конго глава российской дипломатии не только провел обстоятельные переговоры со своими коллегами, но и был принят руководителями государств", – с гордостью рассказали в дипмиссии.

В посольстве утверждения об изолированности страны-агрессора объясняют "воспаленным воображением" американских чиновников.

Консульства в Канкуне и Самарканде

Параллельно с этим в России отчитались об открытии новых консульств в Актау (Казахстан), Гродно (Беларусь), Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан). Как рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, консульства открывается в тех регионах, где фиксируется "рост туристического потока росграждан".

Также страна-агрессор в ближайшее время планирует увеличивать количество своих посольств на азиатском и африканском направлениях, а также в странах СНГ.

В то же время, в МИД РФ считают, что в ближайшее время Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы. Как сообщил Волынкин, уже сегодня консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии почти полностью приостановили оформление виз российских гражданам.

"В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", – высказался российский дипломат. При этом, по его словам, Москва хотела бы "сохранить возможность взаимных поездок граждан РФ и Европы", поэтому "надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС".

Напомним, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "поможет" украинцам избавится от "антинародного и антиисторического режима", который сейчас управляет страной. Глава российской дипломатии считает, что украинцы "поддались государственной пропаганде". В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал Лаврову надевать головной убор, передвигаясь летом на солнце.

Ранее глава МИД РФ заявил, что географическая цель Кремля на войне в Украине изменилась. Теперь Россия нацелена на захват не только "ДНР" и "ЛНР", но и Херсонской и Запорожской областей. Он это объяснил тем, что в Украину прибыли американские РСЗО Himars.