Російські дипломати запевняють, що керівництво країни-агресора "активно залучено до міжнародних справ". Як приклад, наводять візит глави МЗС РФ до країн Африки.

У посольстві Російської Федерації у США назвали "не витримуючими критики" заяви Держдепу про посилювану ізоляцію Москви. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі російської дипмісії.

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"Звернули увагу на затвердження пресслужби держдепартаменту, що наша країна нібито стає ізгоєм, а російські контакти спрямовані на те, щоб стримати тиск обурення проти нас. Огульні заяви не витримують критики", — наголосили російські дипломати.

Зокрема, у посольстві вважають, що керівництво країни-агресора "активно залучено до міжнародних справ". Як приклад дипломати наводять "насичену програму африканського турне міністра закордонних справ Сергія Лаврова".

"Під час візитів до Єгипту та Республіки Конго глава російської дипломатії не тільки провів ґрунтовні переговори зі своїми колегами, але й був прийнятий керівниками держав", — з гордістю розповіли у дипмісії.

У посольстві твердження про ізольованість країни-агресора пояснюють "запаленою уявою" американських чиновників.

Консульства в Канкуні та Самарканді

Паралельно з цим у Росії відзвітували про відкриття нових консульств в Актау (Казахстан), Гродно (Білорусь), Канкуні (Мексика) та Самарканді (Узбекистан). Як розповів директор консульського департаменту МЗС РФ Іван Волинкін, консульство відкривається у тих регіонах, де фіксується "зростання туристичного потоку росгромадян".

Також країна-агресор найближчим часом планує збільшувати кількість своїх посольств на азіатському та африканському напрямках, а також у країнах СНД.

У МЗС РФ вважають, що найближчим часом Європа перестане видавати росіянам шенгенські візи. Як повідомив Волинкін, вже сьогодні консульські установи Латвії, Литви, Польщі, Чехії та Естонії майже повністю призупинили оформлення віз російським громадянам.

"У разі радикальної деградації консульських зв'язків з іншими країнами — членами Шенгенської угоди не можна виключати навіть сценарії, що здаються зараз неймовірними", — висловився російський дипломат. Водночас, за його словами, Москва хотіла б "зберегти можливість взаємних поїздок громадян РФ та Європи", тому "сподівається на прагматизм та здоровий глузд ЄС".

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "допоможе" українцям позбутися "антинародного та антиісторичного режиму", який зараз керує країною. Глава російської дипломатії вважає, що українці "піддалися державній пропаганді". У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк порадив Лаврову вдягати головний убір, пересуваючись влітку на сонці.

Раніше глава МЗС РФ заявив, що географічна мета Кремля на війні в Україні змінилася. Тепер Росія націлена на захоплення не лише "ДНР" та "ЛНР", а й Херсонської та Запорізької областей. Він це пояснив тим, що в Україну прибули американські РСЗВ Himars.