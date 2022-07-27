Лавров поїхав в Африку зміцнювати статус РФ як "великої держави", — розвідка Британії

У Міноборони Британії вважають, що РФ намагатиметься отримати підтримку від африканських держав, які залишалися нейтральними після вторгнення в Україну та звинуватить Захід у продовольчій кризі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вирушив у тур країнами Африки: Єгипет, Ефіопія, Уганда та республіка Конго. Ймовірно, Кремль взаємодіє з африканськими державами, бо вірить, що це зміцнить статус РФ як "великої держави". Про це пише розвідка Британії.

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Швидше за все, РФ спробує використати візити для того, щоб звинуватити країни Заходу в міжнародній продовольчій кризі. Крім того, Москва намагається отримати підтримку країн Африки, які залишалися нейтральними щодо вторгнення РФ в Україну.

Її другорядні цілі, ймовірно, полягають у тому, щоб забезпечити товарні концесії та переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.

У Міноборони Британії зазначили, що з 2014 року Росія доклала значних зусиль для забезпечення впливу в Африці. Кремль використовував приватну військову компанію "Вагнер" як один з улюблених інструментів впливу в регіоні.

Нагадаємо, 26 липня Фокус писав, що в Росії образилися на заяви Держдепу про ізоляцію Москви. У посольстві РФ у США назвали ці слова такими, що "не витримують критики". Російські дипломати запевняють, що керівництво країни-агресора "активно залучене до міжнародних справ". Як приклад наводять візит глави Лаврова в країни Африки.

24 липня глава МЗС РФ Лавров заявив, що Росія "допоможе" українцям позбутися "антинародного й антиісторичного" режиму в Україні. На його думку, український народ піддався державній пропаганді. У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк порадив дипломату вдягати головний убір, пересуваючись під сонцем.