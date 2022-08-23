Лавров призвал уважать территориальную целостность Сирии и осудил удары Израиля

По словам главы российского МИДа, РФ осуждает практику нанесения Израилем ударов по территории Сирии и требует уважения резолюции Совета безопасности ООН.

Во вторник, 23 августа, после переговоров с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что руководство Кремля осуждает нанесение Израилем ударов по территории Сирии и требует соблюдения международного права. Об этом сообщает портал News.ru.co.il.

"Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, в том числе весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска", — заявил Лавров, упомянув и удары по порту Тартус.

Во время брифинга после переговоров с представителями Сирии он потребовал от Израиля уважения резолюции Совета безопасности ООН и, в первую очередь, уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики.

Напомним, что Путин отказался участвовать в Генассамблее ООН, вместо него РФ будет представлять Сергей Лавров. Спикер Кремля Дмитрий Пескова заявил, что глава Кремля не будет участвовать в Генассамблее даже в онлайн-формате.

Ранее Фокус сообщал, что Лавров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань словами "что хочу, то ворочу". По его мнению, это визит высокопоставленного американского чиновника — проявление вседозволенности и безнаказанности.

МИД РФ также показал, как российского дипломата поили кофе в Эфиопии, куда он прибыл с рабочим визитом.