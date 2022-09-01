Атаковали ракетами: Сирия обвинила Израиль в обстреле аэропорта Алеппо

Объектами атаки были расположены рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты.

В Сирии обвинили Израиль в обстреле ракетами международного аэропорта Алеппо. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) эту информацию не комментирует, сообщает newsru.co.il.

Как заявили в организации Syrian Observatory for Human Rights, объектами атаки были расположены рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты.

В Иране СМИ сообщают, что удар по аэропорту был нанесен перед тем, как на посадку шел самолет из Ирана. Из-за этого воздушное судно сменило курс и приземлилось в аэропорту Дамаска.

Кроме того, в середу вечером, 31 августа, в Сирии опять сообщали о новой атаке Израиля. Удары зафиксированы в Дамаске и его окрестностях.

Ранее мы сообщали, что Россия перебросила из Сирии в Новороссийск зенитно-ракетные комплексы С-300 несмотря на запрет Турции проходить через Босфорский пролив военным кораблям.

Также Фокус писал, что глава МИД РФ Лавров призвал уважать территориальную целостность Сирии и осудил удары Израиля.

Добавим, что в российском Центре по применению враждующих сторон в Сирии обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах.