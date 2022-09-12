Два российских самолета вошли в опознавательную зону ПВО Аляски

В интересах национальной безопасности США проводит идентификацию самолетов, которые залетают в воздушную зону на расстоянии более 160 км от территориальной границы.

В понедельник, 12 сентября два российских патрульных самолета были замечены, отслежены и идентифицированы Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. Самолеты российских ВВС находились в опознавательных зонах ПВО Аляски и Канады (ADIZ), об этом сообщается в пресс-релизе NORAD.

Сотрудники этого ведомства отслеживают присутствие вооруженных сил США на территории Северной Америки.

Российские самолеты "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное пространство США, либо Канады (ADIZ)", — говорится в сообщении.

Международное воздушное пространство, прилегающее к Аляске, в ряде мест распространяется на более чем 160 км от территориальной границы США. В интересах национальной безопасности США проводит процедуру идентификации самолетов, которые залетают в эту зону.

В сообщении NORAD говорится, что недавняя активность российской авиации "не рассматривается как угроза" или "провокация".

Ведомство отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в опознавательную зону ПВО, определяет данные об иностранных самолетах и, при необходимости, сопровождает их, отмечается в сообщении.

Напомним, что самолеты РФ не летаают вглубь Украины уже на протяжении четырех месяцев — этого удалось достичь за счет уникальной системы ПВО. У Украины уже есть оптимальный вариант ПВО, в дальнейшем ее усилят комплексы NASAMS и IRIS-T.

Ранее Фокус сообщал, что посол Германии назвала сроки, когда Украине поставят ЗРК Iris-T. ВСУ получат современные комплексы ПВО в конце 2022 и начале 2023 года.