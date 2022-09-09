Уникальная система ПВО: самолеты РФ уже 4 месяца боятся летать вглубь Украины, — ВСУ

Оптимальный вариант ПВО для Украины уже разработан, защита будет в дальнейшем усилена при помощи комплексов NASAMS и IRIS-T.

Боевая авиация Вооруженных сил РФ уже на протяжении почти четырех месяцев не залетает в воздушное пространство Украины из-за системы противовоздушной обороны, аналогов которой нет во всем мире. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Уже почти четыре месяца враг не залетает в наше воздушное пространство – он сменил тактику", — констатировал представитель ВС ВСУ.

По словам Игната, противник понял, что несет серьезные потери на территории Украины из-за эффективной работы систем ПВО, в которую включены не только зенитные ракетные комплексы, но и боевая авиация ВСУ. Спикер ВС отметил, что в Украине действуют средства ПВО малого радиуса действия, которые могут защищать от переносных зенитных ракетных комплексов и работают на дальности от 4,5 до 7 километров.

"Поэтому враг почувствовал угрозу для своей авиации и решил не залетать на территорию, подконтрольную нашим силам ПВО", — сказал Игнат.

Однако, как отметил спикер ВС ВСУ, войска РФ применяют беспилотники, которые могут залетать вглубь Украины для проведения разведывательных действий. В то же время, по словам Игната, ежедневно ВСУ сбивают их в большом количестве.

Игнат подчеркнул, что "оптимальный и реалистичный" вариант ПВО для Украины уже организован и аналогов ей "нет нигде в мире". По его словам, украинские войска применяют старые советские ракеты, используя различную тактику, также разработана система оповещений, ведется борьба с российскими ракетными ударами при помощи ЗРК, истребителей и ПЗРК.

"По всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые также должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", — объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что украинская система ПВО все еще нуждается в дополнительных современных средствах, в частности, комплексов NASAMS и IRIS-T. Тем не менее, количества, которое партнеры хотят передать Киеву, будет мало, однако это станет первым шагом в поставках тяжелых комплексов ПВО западного образца, заявил Игнат.

Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Киеву в ближайшее время передадут передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники.

Также, по данным СМИ, поставщиком систем ПВО для Украины может стать и Кипр.