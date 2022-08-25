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Военный Фокус Российско-украинская война

Кипр может стать новым поставщиком средств ПВО для Украины, — Forbes

ЗРК Тор зенитные комплексы системы средства ПВО вооружение Кипр Украина
Кипр может стать новым поставщиком средств ПВО для Украины

Островное государство может передать ВСУ старые российские ЗРК после того, как Кипр договорился с Израилем о закупке систем ПРО "Железный купол".

Кипр может стать новым поставщиком систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом говорится в материале издания Forbes.

Журналисты отмечают, что Кипр и Израиль подписали историческое соглашение, которое позволит Никосии закупить тактические противоракетные системы "Железный купол".

Эта сделка, по мнению Forbes, может подтолкнуть Соединенные Штаты к давлению на кипрское правительство с целью передать Украине старые российские зенитно-ракетные комплексы. Противовоздушная оборона Кипра в данный момент состоит из дивизионов ЗРК малой дальности "Тор", средней дальности "Бук-М1" и переносных французских комплексов "Мистраль".

Журналисты предполагают, что Никосия подписала сделку о покупке "Железного купола" для предотвращения возможных провокаций со стороны Турции. Более того, как сказано в материале Forbes, США официально обращились к Кипру с просьбой передать свой значительный российский арсенал вооружения Украине и власти островного государства выразили готовность это сделать при условии, если обновят свою ПВО.

"США могли бы настоять на том, чтобы Кипр приобрел "Железный купол" для полной замены, а не дополнения своих старых российских систем, и передать эти системы Украине. У Вашингтона более чем достаточно рычагов, чтобы заставить Никосию сделать это. США ввели эмбарго на поставки оружия Кипру еще в ноябре 1987 года, которое они частично отменили только в сентябре 2020 года. Кроме того, США помогли Израилю разработать "Железный купол", что, как уже отмечалось в израильской прессе, означает, что любая продажа системы третьей стране "не может состояться без одобрения обеих стран-разработчиков", — рассказывают авторы статьи и не исключают, что Белый дом может сорвать сделку по продаже "Железного купола", если не будет выполнена просьба о передачи Украине зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в рамках которого ВСУ могут получить средства ПВО, артиллерийские системы, беспилотники, радары и боеприпасы на сумму около $3 млрд.

Также сообщалось, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы ПВО и тонны боеприпасов.