Кипр может стать новым поставщиком средств ПВО для Украины, — Forbes

Островное государство может передать ВСУ старые российские ЗРК после того, как Кипр договорился с Израилем о закупке систем ПРО "Железный купол".

Кипр может стать новым поставщиком систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом говорится в материале издания Forbes.

Журналисты отмечают, что Кипр и Израиль подписали историческое соглашение, которое позволит Никосии закупить тактические противоракетные системы "Железный купол".

Эта сделка, по мнению Forbes, может подтолкнуть Соединенные Штаты к давлению на кипрское правительство с целью передать Украине старые российские зенитно-ракетные комплексы. Противовоздушная оборона Кипра в данный момент состоит из дивизионов ЗРК малой дальности "Тор", средней дальности "Бук-М1" и переносных французских комплексов "Мистраль".

Журналисты предполагают, что Никосия подписала сделку о покупке "Железного купола" для предотвращения возможных провокаций со стороны Турции. Более того, как сказано в материале Forbes, США официально обращились к Кипру с просьбой передать свой значительный российский арсенал вооружения Украине и власти островного государства выразили готовность это сделать при условии, если обновят свою ПВО.

"США могли бы настоять на том, чтобы Кипр приобрел "Железный купол" для полной замены, а не дополнения своих старых российских систем, и передать эти системы Украине. У Вашингтона более чем достаточно рычагов, чтобы заставить Никосию сделать это. США ввели эмбарго на поставки оружия Кипру еще в ноябре 1987 года, которое они частично отменили только в сентябре 2020 года. Кроме того, США помогли Израилю разработать "Железный купол", что, как уже отмечалось в израильской прессе, означает, что любая продажа системы третьей стране "не может состояться без одобрения обеих стран-разработчиков", — рассказывают авторы статьи и не исключают, что Белый дом может сорвать сделку по продаже "Железного купола", если не будет выполнена просьба о передачи Украине зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в рамках которого ВСУ могут получить средства ПВО, артиллерийские системы, беспилотники, радары и боеприпасы на сумму около $3 млрд.

Также сообщалось, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы ПВО и тонны боеприпасов.