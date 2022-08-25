Кіпр може стати новим постачальником засобів ППО для України, — Forbes

Острівна держава може передати ЗСУ старі російські ЗРК після того, як Кіпр домовився з Ізраїлем про закупівлю систем ПРО "Залізний купол".

Кіпр може стати новим постачальником систем протиповітряної оборони України. Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

Журналісти зазначають, що Кіпр та Ізраїль підписали історичну угоду, яка дозволить Нікосії закупити тактичні протиракетні системи "Залізний купол".

Ця угода, на думку Forbes, може спонукати Сполучені Штати до тиску на кіпрський уряд з метою передати Україні старі російські зенітно-ракетні комплекси. Протиповітряна оборона Кіпру наразі складається з дивізіонів ЗРК малої дальності "Тор", середньої дальності "Бук-М1" та переносних французьких комплексів "Містраль".

Журналісти припускають, що Нікосія підписала угоду про купівлю "Залізного купола" для запобігання можливим провокаціям з боку Туреччини. Щобільше, як сказано в матеріалі Forbes, США офіційно звернулися до Кіпру з проханням передати свій значний російський арсенал озброєння Україні та влада острівної держави висловила готовність це зробити за умови, якщо оновлять свою ППО.

"США могли б наполягти, щоб Кіпр придбав "Залізний купол" для повної заміни, а не доповнення своїх старих російських систем, і передати ці системи Україні. У Вашингтона більш ніж достатньо важелів, щоб змусити Нікосію зробити це. США ввели ембарго на постачання зброї Кіпру ще в листопаді 1987 року, яку вони частково скасували лише у вересні 2020. Крім того, США допомогли Ізраїлю розробити "Залізний купол", що, як уже зазначалося в ізраїльській пресі, означає, що будь-який продаж системи третій країні "не може відбутися без схвалення обох країн-розробників", — розповідають автори статті і не виключають, що Білий дім може зірвати угоду з продажу "Залізного купола", якщо не виконають прохання про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні, в межах якого ЗСУ можуть отримати засоби ППО, артилерійські системи, безпілотники, радари та боєприпаси на суму близько $3 млрд.

Також повідомлялося, що Канада та Німеччина узгодили новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи ППО та тонни боєприпасів.