Жінка виявилася паралізованою після миття голови під час відпустки на Кіпрі (фото)

Поїздка на Кіпр 53-річної британки Керолайн Берсон обернулася пеклом, коли її паралізувало під час водних процедур у ванній кімнаті. Місцеві лікарі стверджували, що в жінки тепловий удар, однак причиною її нерухомості став інсульт спинного мозку.

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У червні минулого року громадянка Британії Керолайн Берсон відпочивала в Пафосі на острові Кіпр, коли, приймаючи душ, раптово втратила чутливість у лівій руці. Поки її партнер Річард Маклін викликав таксі, щоб поїхати в лікарню, чутливість була втрачена вже і в правій руці, пише видання The Sun.

На той час, як приїхала машина, жінка вже була паралізована від шиї і нижче.

Керолайн Берсон у лікарні на Кіпрі

Керолайн Берсон у лікарні на Кіпрі

Лікарі місцевої невідкладної допомоги повідомили їй, що у неї нібито звичайний сильний сонячний удар і до ранку її стан напевно покращиться.

Однак наступного дня стан Керолайн не змінився, що спонукало Річарда зайнятися організацією її повернення до Великої Британії.

Керолайн доставили назад до Великої Британії

Керолайн, яка мешкає в Елресфорді, графство Гемпшир, доставили в університетську лікарню Саутгемптона, де після низки досліджень пацієнтці повідомили, що в неї стався інсульт спинного мозку. Це небезпечний стан, який зазвичай виникає, коли кровотік у хребті або артеріях порушується через тромб або кровотечу.

"Мені зробили ехокардіограму, і вони побачили, що у мене отвір у серці, через що у мене стався інсульт спинного мозку", — розповіла Керолайн.

Лікарі говорили, що вона, найімовірніше, ніколи більше не зможе ходити.

Керолайн відновлюється у відділенні спінальної хірургії в Солсбері

Керолайн вчиться ходити в спінальному відділенні в Солсбері

Однак після семи місяців у центрі реабілітації хребта в Солсбері, Керолайн вирішила не приковувати себе до інвалідного крісла і почала заново вчитися ходити.

Керолайн на пляжі в Корнуоллі

Зараз вона вже може потроху обережно ходити й навіть була на пляжі.

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