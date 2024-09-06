Жінка виявилася паралізованою після миття голови під час відпустки на Кіпрі (фото)
Поїздка на Кіпр 53-річної британки Керолайн Берсон обернулася пеклом, коли її паралізувало під час водних процедур у ванній кімнаті. Місцеві лікарі стверджували, що в жінки тепловий удар, однак причиною її нерухомості став інсульт спинного мозку.
У червні минулого року громадянка Британії Керолайн Берсон відпочивала в Пафосі на острові Кіпр, коли, приймаючи душ, раптово втратила чутливість у лівій руці. Поки її партнер Річард Маклін викликав таксі, щоб поїхати в лікарню, чутливість була втрачена вже і в правій руці, пише видання The Sun.
На той час, як приїхала машина, жінка вже була паралізована від шиї і нижче.
Лікарі місцевої невідкладної допомоги повідомили їй, що у неї нібито звичайний сильний сонячний удар і до ранку її стан напевно покращиться.
Однак наступного дня стан Керолайн не змінився, що спонукало Річарда зайнятися організацією її повернення до Великої Британії.
Керолайн, яка мешкає в Елресфорді, графство Гемпшир, доставили в університетську лікарню Саутгемптона, де після низки досліджень пацієнтці повідомили, що в неї стався інсульт спинного мозку. Це небезпечний стан, який зазвичай виникає, коли кровотік у хребті або артеріях порушується через тромб або кровотечу.
"Мені зробили ехокардіограму, і вони побачили, що у мене отвір у серці, через що у мене стався інсульт спинного мозку", — розповіла Керолайн.
Лікарі говорили, що вона, найімовірніше, ніколи більше не зможе ходити.
Однак після семи місяців у центрі реабілітації хребта в Солсбері, Керолайн вирішила не приковувати себе до інвалідного крісла і почала заново вчитися ходити.
Зараз вона вже може потроху обережно ходити й навіть була на пляжі.
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