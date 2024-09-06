Женщина оказалась парализованной после мытья головы во время отпуска на Кипре (фото)

Поездка на Кипр 53-летней британки Кэролайн Берсон обернулась адом, когда ее парализовало во время водных процедур в ванной комнате. Местные врачи утверждали, что у женщины тепловой удар, однако причиной ее неподвижности стал инсульт спинного мозга.

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В июне прошлого года гражданка Британии Кэролайн Берсон отдыхала в Пафосе на острове Кипр, когда, принимая душ, внезапно потеряла чувствительность в левой руке. Пока ее партнер Ричард Маклин вызывал такси, чтобы поехать в больницу, чувствительность была потеряна уже и в правой руке, пишет издание The Sun.

К тому времени, как приехала машина, женщина уже была парализована от шеи и ниже.

Кэролайн Берсон в больнице на Кипре

Кэролайн Берсон в больнице на Кипре

Врачи местной неотложной помощи сообщили ей, что у нее якобы простой сильный солнечный удар и к утру ее состояние наверняка улучшится.

Однако на следующий день состояние Кэролайн не изменилось, что побудило Ричарда заняться организацией ее возвращения в Великобританию.

Кэролайн доставили обратно в Великобританию

Кэролайн, проживающую в Элресфорде, графство Хэмпшир, доставили в университетскую больницу Саутгемптона, где после ряда исследований пациентке сообщили, что у нее произошел инсульт спинного мозга. Это опасное состояние, которое обычно возникает, когда кровоток в позвоночнике или артериях нарушается из-за тромба или кровотечения.

"Мне сделали эхокардиограмму, и они увидели, что у меня отверстие в сердце, из-за чего у меня случился инсульт спинного мозга", — рассказала Кэролайн.

Врачи говорили, что она, скорее всего, никогда больше не сможет ходить.

Кэролайн восстанавливается в отделении спинальной хирургии в Солсбери

Кэролайн учится ходить в спинальном отделении в Солсбери

Однако после семи месяцев в центре реабилитации позвоночника в Солсбери, Кэролайн решила не приковывать себя к инвалидному креслу и начала заново учиться ходить.

Кэролайн на пляже в Корнуолле

Сейчас она уже может понемногу осторожно ходить и даже была на пляже.

Напомним, супруги из Йоркшира забронировали в отеле на Кипре номер стоимостью $2500. Однако вместо отдыха они были вынуждены смотреть и слушать шумную строительную площадку напротив.

Также Фокус писал, что гламурный квартал Вароша в городе Фамагуста на Кипре сейчас совершенно безлюден. Первый в мире 7-звездочный отель "Золотые пески" полностью зарос травой.