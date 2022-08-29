В ближайшие недели Украина получит новейшее вооружение от Германии, — Шольц
Киеву передадут передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники. Помимо этого, Германия может взять на себя особую ответственность в наращивании Украины оружием.
В ближайшие недели Украина получит новейшее вооружение от Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Карловском университете, передает издание Reuters.
По его словам, Киеву передадут передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники. Помимо этого, Германия может взять на себя особую ответственность в наращивании Украины артиллерийскими системами и ПВО.
Немецкий канцлер также заверил, что Германия будет максимально поддерживать Украину.
"Мы будем оказывать эту поддержку так долго, как это необходимо. Это относится к восстановлению опустошенной страны, которое ляжет бременем на следующие поколения", — сказал он.
Олаф Шольц отметил, что для этого потребуется хорошая международная координация и гибкая стратегия.
Напомним, 26 августа немецкое издание Der Spiegel сообщало, левое крыло партии Шольца СДПГ требует прекратить поставки оружия Украине. По информации журналистов, соратники канцлера рассматривают Китай в качестве возможного посредника на переговорах Киева и Москвы.
Ранее, 23 августа Германия согласовала новый пакет помощи Украине. В него войдут системы ПВО и "тонны" боеприпасов.
Тем временем в Минобороны ФРГ заявляют, что Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине. В ведомстве считают, что дальнейшие поставки Киеву вооружения из запасов Бундесвера ослабят немецкую армию.