В ближайшие недели Украина получит новейшее вооружение от Германии, — Шольц

Киеву передадут передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники. Помимо этого, Германия может взять на себя особую ответственность в наращивании Украины оружием.

В ближайшие недели Украина получит новейшее вооружение от Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Карловском университете, передает издание Reuters.

По его словам, Киеву передадут передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники. Помимо этого, Германия может взять на себя особую ответственность в наращивании Украины артиллерийскими системами и ПВО.

Немецкий канцлер также заверил, что Германия будет максимально поддерживать Украину.

"Мы будем оказывать эту поддержку так долго, как это необходимо. Это относится к восстановлению опустошенной страны, которое ляжет бременем на следующие поколения", — сказал он.

Олаф Шольц отметил, что для этого потребуется хорошая международная координация и гибкая стратегия.

Напомним, 26 августа немецкое издание Der Spiegel сообщало, левое крыло партии Шольца СДПГ требует прекратить поставки оружия Украине. По информации журналистов, соратники канцлера рассматривают Китай в качестве возможного посредника на переговорах Киева и Москвы.

Ранее, 23 августа Германия согласовала новый пакет помощи Украине. В него войдут системы ПВО и "тонны" боеприпасов.

Тем временем в Минобороны ФРГ заявляют, что Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине. В ведомстве считают, что дальнейшие поставки Киеву вооружения из запасов Бундесвера ослабят немецкую армию.