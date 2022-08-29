Найближчими тижнями Україна отримає новітнє озброєння від Німеччини, — Шольц

Києву передадуть передові системи ППО, радіолокаційні системи та безпілотники. Крім того, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність у нарощуванні України зброєю.

Найближчими тижнями Україна отримає новітнє озброєння від Німеччини. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу в Карлівському університеті, повідомляє видання Reuters.

За його словами, Києву передадуть передові системи ППО, радіолокаційні системи та безпілотники. Крім цього, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність у нарощуванні України артилерійськими системами та ППО.

Німецький канцлер також запевнив, що Німеччина максимально підтримуватиме Україну.

"Ми надаватимемо цю підтримку так довго, скільки це необхідно. Це стосується відновлення спустошеної країни, яке ляже тягарем на наступні покоління", — сказав він.

Олаф Шольц зазначив, що для цього буде потрібна хороша міжнародна координація і гнучка стратегія.

Нагадаємо, 26 серпня німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що ліве крило партії Шольца СДПН вимагає припинити постачання зброї Україні. За інформацією журналістів, соратники канцлера розглядають Китай як можливого посередника на переговорах Києва та Москви.

Раніше, 23 серпня, Німеччина погодила новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть системи ППО та "тонни" боєприпасів.

Тим часом у Міноборони ФРН заявляють, що Бундесвер більше не може постачати зброю і військову техніку Україні. У відомстві вважають, що подальші постачання Києву озброєння із запасів Бундесверу послаблять німецьку армію.