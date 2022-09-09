Унікальна система ППО: літаки РФ вже 4 місяці бояться літати вглиб України, — ЗСУ

Оптимальний варіант ППО для України вже розроблено, захист надалі посиленять за допомогою комплексів NASAMS та IRIS-T.

Бойова авіація Збройних сил РФ вже майже чотири місяці не залітає в повітряний простір України через систему протиповітряної оборони, аналогів якої немає в усьому світі. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Вже майже чотири місяці ворог не залітає до нашого повітряного простору — він змінив тактику", — констатував представник ПС ЗСУ.

За словами Ігната, противник зрозумів, що зазнає серйозних втрат на території України через ефективну роботу систем ППО, до якої включені не лише зенітні ракетні комплекси, а й бойова авіація ЗСУ. Речник ПС зазначив, що в Україні діють засоби ППО малого радіуса дії, які можуть захищати від переносних зенітних ракетних комплексів та працюють на дальності від 4,5 до 7 кілометрів.

"Тому ворог відчув загрозу для своєї авіації і вирішив не залітати на територію, підконтрольну нашим силам ППО", — сказав Ігнат.

Проте, як зазначив речник ЗС ЗСУ, війська РФ застосовують безпілотники, які можуть залітати вглиб України для проведення розвідувальних дій. Водночас, за словами Ігната, щодня ЗСУ збивають їх у великій кількості.

Ігнат наголосив, що "оптимальний та реалістичний" варіант ППО для України вже організований і аналогів їй "немає ніде у світі". За його словами, українські війська застосовують старі радянські ракети, використовуючи різну тактику, також розроблено систему оповіщень, ведеться боротьба з російськими ракетними ударами за допомогою ЗРК, винищувачів та ПЗРК.

"По всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які також мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження", — пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що українська система ППО все ще потребує додаткових сучасних засобів, зокрема комплексів NASAMS та IRIS-T. Проте кількості, яку партнери хочуть передати Києву, буде мало, проте це стане першим кроком у постачанні важких комплексів ППО західного зразка, заявив Ігнат.

Але, на жаль, тієї кількості, яку нам поки що планують передати, буде мало. Хоча це буде перший крок, коли партнери нададуть нам важкі комплекси ППО західного зразка.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Києву найближчим часом передадуть передові системи ППО, радіолокаційні системи та безпілотники.

Також, за даними ЗМІ, постачальником систем ППО для України може стати Кіпр.