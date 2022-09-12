Два російські літаки ввійшли в розпізнавальну зону ППО Аляски

В інтересах національної безпеки США проводять ідентифікацію літаків, які залітають у повітряну зону на відстані понад 160 км від територіального кордону.

У понеділок, 12 вересня два російські патрульні літаки помітило, відстежило та ідентифікувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Літаки російських ВПС перебували в розпізнавальних зонах ППО Аляски та Канади (ADIZ), про це повідомляється в пресрелізі NORAD.

Співробітники цього відомства відстежують присутність збройних сил США на території Північної Америки.

Російські літаки "залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили до суверенного простору США, або Канади (ADIZ)", — йдеться в повідомленні.

Міжнародний повітряний простір, що прилягає до Аляски, у ряді місць поширюється на понад 160 км від територіального кордону США. В інтересах національної безпеки США проводить процедуру ідентифікації літаків, які залітають до цієї зони.

У повідомленні NORAD йдеться, що недавня активність російської авіації "не розглядається як загроза" чи "провокація".

Відомство відстежує та ідентифікує іноземні військові літаки, які входять до розпізнавальної зони ППО, визначає дані про іноземні літаки і, за необхідності, супроводжує їх, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що літаки РФ не літають углиб України вже протягом чотирьох місяців — цього вдалося досягти завдяки унікальній системі ППО. Україна вже має оптимальний варіант ППО, надалі її посилять комплекси NASAMS та IRIS-T.

Раніше Фокус повідомляв, що посол Німеччини назвала терміни, коли Україні поставлять ЗРК Iris-T. ЗСУ отримають сучасні комплекси ППО наприкінці 2022 та на початку 2023 року.