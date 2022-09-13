"Хапнут горя": Медведев отреагировал на презентацию гарантий безопасности для Украины

Бывший российский президент считает, что презентация важного для Украины документа — это начало третьей мировой войны и заодно гибридной войны НАТО с Россией.

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Третий президент РФ Дмитрий Медведев разразился новой порцией угроз в адрес Украины, США и остальных партнеров нашего государства из-за презентации Киевского договора безопасности, которая состоялась в Киеве 13 сентября. Об этом Медведев написал в своем канале в Телеграм.

Документ, который должен предоставить нашей стране гарантии безопасности в условиях военного конфликта с РФ. Медведев назвал "прологом к третьей мировой войне".

По словам третьего президента РФ, работа над упомянутым выше документом свидетельствует о начале "гибридной войны НАТО с Россией".

Также Медведев снова оскорбил и высшее политическое руководство Украины, назвав политиков "нацистами", и представителей государств-союзников Украины, которых он обозвал "недоумками" и "унылыми идиотами".

Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ снова начал угрожать европейским государствам.

"Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон", — написал Медведев.

Он также прибегнул к цитированию Библии и заявил, что европейские государства и США пострадают от "огня, дыма и серы".

Напомним, 13 сентября, глава ОПУ Андрей Ермак вместе с 12-й Генеральным секретарем НАТО Андерс Фог Расмуссеном презентовали "Киевский договор безопасности" журналистам и широкой общественности. Он состоит из 10 печатных листов формата А4.

Также Фокус писал о том, что Дмитрий Медведев оскорбил премьера Великобритании Лиз Трасс. Российский политик назвал Лиз Трасс "посредственностью", которая не сможет справиться с поставленными заданиями и в скором времени покинет пост.