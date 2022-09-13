"Схоплять горя": Медведєв відреагував на презентацію гарантій безпеки для України

Колишній російський президент вважає, що презентація важливого для України документа — це початок третьої світової війни та заодно гібридної війни НАТО з Росією.

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Третій президент РФ Дмитро Медведєв вибухнув новою порцією погроз на адресу України, США й інших партнерів нашої держави через презентацію Київського договору безпеки, що відбулася в Києві 13 вересня. Про це Медведєв написав у своєму каналі в телеграм.

Документ, який має надати нашій країні гарантії безпеки за умов військового конфлікту з РФ, Медведєв назвав "прологом до третьої світової війни".

За словами третього президента РФ, робота над вищезазначеним документом свідчить про початок "гібридної війни НАТО з Росією".

Також Медведєв знову образив і найвище політичне керівництво України, назвавши політиків "нацистами", і представників держав-союзників України, яких він обізвав "недоумками" та "сумними ідіотами".

Крім того, заступник голови Ради безпеки РФ знову почав погрожувати європейським державам.

"Усе спалахує і навколо них. Їхні люди схоплять горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля та плавитиметься бетон", — написав Медведєв.

Він також вдався до цитування Біблії та заявив, що європейські держави та США постраждають від "вогню, диму та сірки".

Нагадаємо, 13 вересня, голова ОПУ Андрій Єрмак разом із 12-им Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном презентували "Київський договір безпеки" журналістам і широкому загалу. Він складається з 10 друкованих аркушів формату А4.

Також Фокус писав про те, що Дмитро Медведєв образив прем'єрку Великої Британії Ліз Трасс. Російський політик назвав Ліз Трасс "посередністю", яка не зможе впоратися з поставленими завданнями та незабаром покине пост.