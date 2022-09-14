Сдача в плен российских войск под Харьковом может стать переломом в войне, — британский эксперт

По оценкам Пентагона, из 200 000 российских военных, которых Кремль готовил в феврале к масштабному вторжению, 80 000 уже убиты или ранены. Вместо того, чтобы маршировать по Киеву, десятки тысяч российских солдат едут домой в мешках для трупов или на носилках.

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Дэвид Патрикаракос, британский военный обозреватель, считает отступление российских войск в Харьковской области катастрофой для российского президента Владимира Путина, поскольку даже его соратникам не удается представить эти события в каком-то позитивном свете. Об этом сообщает The Daily Mail.

Российские военачальники признали, что их войска отступили из трех ключевых городов в Харьковской области — Балаклеи, Изюма и Купянска.

Еще несколько месяцев тому назад такие заявления политиков на российском телевидении невозможно было бы и представить.

Российский политик Борис Надеждин заявил, что

люди, которые говорили Путину о том, что украинцы готовы сдаться, серьезно ошибались. По его мнению, мирные переговоры — это единственный выход. Однако подобные заявления, как, впрочем, и все остальное, что звучит в кремлевских СМИ, не стоит принимать за чистую монету. Дэвид Патрикаракос допускает, что таким образом Кремль тестирует общественное мнение.

Как бы то ни было, переговоры с Украиной в РФ всерьез обсуждаются. Об этом пишет даже армия интернет-троллей, которые публикуют пропаганду в чатах и ​​на онлайн-форумах.

Все это может указывать на то, что в войне в Украине наступает перелом. Сидя в своем бункере, Путин, судя по всему, чувствует давление, он понимает, что те скромные достижения российской армии за полгода войны обошлись ему очень дорого. Вряд ли он представлял, с какими потерями столкнется ВС РФ.

По оценкам Пентагона, из 200 тысяч военнослужащих, с которыми Кремль готовил масштабное вторжение в феврале, уже порядка 80 тысяч убитых или раненых.

Вместо того, чтобы идти парадным маршем по Киеву, десятки тысяч российских солдат отправились домой в мешках для трупов или на носилках. К тысячам погибших можно добавить дезертировавших и отказавшихся участвовать в войне.

Что Путин предпримет дальше?

Во-первых, он может прибегнуть к своей излюбленной стратегии — просто игнорировать информацию, которая ему не выгодна. Но сейчас такой подход уже не работает.

Во-вторых, он может продолжать лгать, заявляя, что отступление из Харьковской области было тактической "перегруппировкой".

В-третьих, он может предпринять то, что всегда делают российские военачальники, когда оказываются в сложном положении, — вымещать гнев на мирном населении, как это было в Сирии, когда ВС РФ практически уничтожили Алеппо. Но "сириизация" городов Украины на юго-востоке идет полным ходом. Из-за массивных обстрелов Харьковщины значительная часть области осталась без воды и электричества.

В-четвертых, Путин может нанести ядерный удар, чем российское руководство угрожало с самого начала активной фазы войны.

В Белом доме всерьез рассматривают такой сценарий развития событий, поскольку во всех российских военных учениях, в рамках которых отрабатывалось вторжение в балтийские страны, был и ядерный удар.

Однако Дэвид Патрикаракос считает такой вариант маловероятным. Путин — диктатор, но в то же время он прагматик и отдает себе отчет, что первое применение ядерного оружия с 1945 года — это красная черта.

Последствия даже ограниченного "тактического ядерного удара", скорее всего, затронут соседние с Украиной страны, возможно, Польшу и страны Балтии, которые входят в НАТО. Таким образом, у Альянса не будет другого выбора, как только прибегнуть к военному ответу и начать Третью мировую.

Напомним, что, по мнению американского генерала, Путин находится на грани отчаяния и может прибегнуть к ядерному удару. Российский президент ощущает на себе давление, чтобы предпринять нечто радикальное.

Ранее Фокус сообщал, что верные соратники российского лидера создают подспорье для расширения войны в Украине. Такое заявление сделал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.