Здача в полон російських військ під Харковом може стати переломом у війні, — британський експерт

За оцінками Пентагону, із 200 000 російських військових, яких Кремль готував у лютому до масштабного вторгнення, 80 000 уже вбиті або поранені. Замість маршування по Києву, десятки тисяч російських солдатів їдуть додому в мішках для трупів або на ношах.

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Девід Патрікаракос, британський військовий оглядач, вважає відступ російських військ у Харківській області катастрофою для російського президента Володимира Путіна, оскільки навіть його соратникам не вдається подати ці події в якомусь позитивному світлі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Російські воєначальники визнали, що їхні війська відступили із трьох ключових міст у Харківській області — Балаклії, Ізюма та Куп'янська.

Ще кілька місяців тому такі заяви політиків на російському телебаченні неможливо було б уявити.

Російський політик Борис Надєждін заявив, що люди, які говорили Путіну про те, що українці готові здатись, серйозно помилялися. На його думку, мирні переговори — це єдиний вихід. Проте такі заяви, як, втім, і решта, що звучить у кремлівських ЗМІ, не варто приймати за чисту монету. Девід Патрікаракос припускає, що так Кремль тестує громадську думку.

Хай там як, переговори з Україною у РФ серйозно обговорюють. Про це пише навіть армія інтернет-тролів, які публікують пропаганду в чатах та на онлайн-форумах.

Все це може вказувати на те, що у війні в Україні настає перелом. Сидячи у своєму бункері, Путін, зважаючи на все, відчуває тиск, він розуміє, що ті скромні досягнення російської армії за пів року війни обійшлися йому дуже дорого. Навряд чи він уявляв, з якими втратами зіткнуться ЗС РФ.

За оцінками Пентагону, із 200 тисяч військовослужбовців, з якими Кремль готував масштабне вторгнення у лютому, вже близько 80 тисяч убитих чи поранених.

Замість того, щоб йти парадним маршем по Києву, десятки тисяч російських солдатів вирушили додому в мішках для трупів або на ношах. До тисяч загиблих можна додати тих, хто дезертував і відмовився брати участь у війні.

Що Путін зробить далі?

По-перше, він може вдатися до своєї улюбленої стратегії — просто ігнорувати інформацію, яка йому не вигідна. Але зараз такий підхід не працює.

По-друге, він може продовжувати брехати, заявляючи, що відступ із Харківської області був тактичним "перегрупуванням".

По-третє, він може зробити те, що завжди роблять російські воєначальники, коли опиняються у складному становищі, — зганяти гнів на мирному населенні, як це було в Сирії, коли ЗС РФ практично знищили Алеппо. Але "сиріїзація" міст України на південному сході йде повним ходом. Через масивний обстріл Харківщини значна частина області залишилася без води та електрики.

По-четверте, Путін може завдати ядерного удару, чим російське керівництво погрожує від початку активної фази війни.

У Білому домі всерйоз розглядають такий сценарій розвитку подій, оскільки у всіх російських військових навчаннях, у межах яких відпрацьовувалося вторгнення до балтійських країн, був і ядерний удар.

Однак Девід Патрікаракос вважає такий варіант малоймовірним. Путін — диктатор, але водночас він прагматик і усвідомлює, що перше застосування ядерної зброї з 1945 року — це червона межа.

Наслідки навіть обмеженого "тактичного ядерного удару", найімовірніше, торкнуться сусідніх з Україною країн, можливо, Польщі та країн Балтії, які входять до НАТО. Так, Альянс не матиме іншого вибору, як тільки вдатися до військової відповіді і розпочати Третю світову.

Нагадаємо, що, на думку американського генерала, Путін перебуває на межі розпачу і може вдатися до ядерного удару. Російський президент відчуває на собі тиск, щоб зробити щось радикальне.

Раніше Фокус повідомляв, що вірні соратники російського лідера створюють підмогу для розширення війни в Україні. Таку заяву зробив експосол США у РФ Майкл Макфол.