Нужно отрезать и захватить Крым, и Путину придет конец, — американский генерал (видео)

По словам генерала-лейтенант Кита Келлога, бывшего ответственного секретаря Совета национальной безопасности США, итог войны определится юге Украины. Он советует ВСУ сосредоточить значительные усилия в районе Херсонской области и затем захватить Крым.

Related video

Кит Келлог, генерал-лейтенант армии США в отставке, считает, что если украинские войска смогут занять Крым и удержаться там, это станет стратегическим поражением российских войск и приведет к падению режима главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает Fox News.

Практически в каждой войне инициатива переходит от одних к другим. Сейчас инициатива на стороне Украины, ВСУ вернули значительные территории но вместе с тем порядка 20% Украины все еще оккупированы. При этом Келлог отмечает, что россияне потеряли много техники, их очень хорошие подразделения сейчас разбиты, моральный дух солдат низкий, а командование недостаточно компетентное. Путина все это должно беспокоить.

[ + – ] Кит Келлег советует сосредоточить контртаступление в районе Николаева и Херсона.

Смотрите на юг

"Но вот, что главное, и я в этом убежден… Смотрите на юг! Все будет решаться там. Вокруг Херсона, Николаева. Если украинцы смогут отбросить русских, переместить свое наступление туда, и если они отрежут Крым, смогут там удержаться, зайдут на полуостров, тогда, я думаю, российская армия падет, а после стратегического поражения падет и Путин", — заявил генерал-лейтенант.

"На месте украинцев я бы сейчас предпринял значительные [контрнаступательные] усилия в районе Николаева, Херсона, попытался бы закрыть этот пробел, отрезать Крым, захватить его, и таким образом вернуть часть страны, которая была отдана в 2014 году. И думаю, тогда мы увидим, что путинскому режиму приходит конец", — объяснил эксперт.

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог — генерал-лейтенант армии США в отставке, который при президентстве Дональда Трампа курировал вопросы, связанные с оборонной политикой. С 2017 года он занимал должность ответственного секретаря Совета национальной безопасности, а в дальнейшем был советником президента по вопросам нацбезопасности. Келлог участвовал в Войне во Вьетнаме и вторжении американских войск на Гренаду 1983 года.

Напомним, что военный эксперт назвал продвижение ВСУ под Харьковом одной из самых выдающихся контратак в современной истории. Украинские силы анонсировали наступление на Херсон и тем самым ввели ВС РФ в заблуждение.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль пытается снять с Путина ответственность за неудачи армии в Харьковской области. Чиновники и пропагандисты из РФ стараются, чтобы критика общественности была направлена в сторону военного командования, но не главы государства.