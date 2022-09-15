Потрібно відрізати і захопити Крим, і Путіну прийде кінець, — американський генерал (відео)

За словами генерала-лейтенанта Кіта Келлога, колишнього відповідального секретаря Ради національної безпеки США, підсумок війни визначиться на півдні України. Він радить ЗСУ зосередити значні зусилля в Херсонській області та потім захопити Крим.

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Кіт Келлог, генерал-лейтенант армії США у відставці, вважає, що якщо українські війська зможуть зайняти Крим і втриматися там, це стане стратегічною поразкою російських військ і призведе до падіння режиму глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє Fox News.

Практично у кожній війні ініціатива переходить від одних до інших. Наразі ініціатива на боці України, ЗСУ повернули значні території, але разом з тим близько 20% України все ще окуповані. При цьому Келлог зазначає, що росіяни втратили багато техніки, їх дуже хороші підрозділи зараз розбиті, моральний дух солдатів низький, а командування недостатньо компетентне. Путіна все це має турбувати.

[ + – ] Кіт Келлег радить зосередити контррозступ у районі Миколаєва та Херсона.

Дивіться на південь

"Але ось, що головне, і я в цьому переконаний... Дивіться на південь! Все вирішуватиметься там. Навколо Херсона, Миколаєва. Якщо українці зможуть відкинути росіян, перемістити свій наступ туди, і якщо вони відріжуть Крим, зможуть там утриматися, зайдуть на півострів, тоді, я думаю, російська армія впаде, а після стратегічної поразки впаде і Путін", — заявив генерал-лейтенант.

"На місці українців я б зараз доклав значних [контрнаступальних] зусиль у районі Миколаєва, Херсона, спробував би закрити цю прогалину, відрізати Крим, захопити його, і таким чином повернути частину країни, яка була відібрана у 2014 році. І думаю, тоді ми побачимо, що путінському режиму приходить кінець", — пояснив експерт.

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог — генерал-лейтенант армії США у відставці, який за президентства Дональда Трампа займався питаннями, пов'язаними з оборонною політикою. З 2017 року він обіймав посаду відповідального секретаря Ради національної безпеки, а згодом був радником президента з питань нацбезпеки. Келлог брав участь у Війні у В'єтнамі та вторгненні американських військ на Гренаду у 1983 році.

Нагадаємо, що військовий експерт назвав просування ЗСУ під Харковом однією з найвидатніших контратак у сучасній історії. Українські сили анонсували наступ на Херсон і тим самим ввели ЗС РФ в оману.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль намагається зняти з Путіна відповідальність за невдачі армії у Харківській області. Чиновники та пропагандисти з РФ намагаються, щоб критика громадськості була спрямована у бік військового командування, але не глави держави.