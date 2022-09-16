Путин заявил, что наступательная операция на Донбассе не прекращается, но Россия "не спешит"

На сегодняшней пресс-конференции в Самарканде президент РФ сделал ряд громких заявлений. Так, по его словам, Запад "не дождется развала России".

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Владимир Путин сделал ряд громких заявлений на сегодняшней пресс-конференции в городе Самарканд в Узбекистане после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В частности, президент РФ утверждает, что наступательная операция на Донбассе не прекращена, тем не менее Россия "не спешит".

"Основная задача [военной агрессии против Украины] остается неизменной, и она реализуется", – прокомментировал Путин.

В то же время президент РФ подчеркивает, что страна-агрессор воюет "не полной российской армией, а лишь ее контрактной частью".

Также глава Кремля считает, что западные страны многие годы добивались развала Советского Союза, а теперь точно так же "культивируют" идею развала Российской Федерации.

"На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала Советского Союза и России как таковой, ее ядра", – высказался он.

По словам Путина, с какого-то момента Украину якобы решили использовать как раз для развала РФ, сделав ее "антироссийским анклавом" и "угрожать с этого направления". Для того чтобы "предотвратить такое развитие событий", Москва решила начать "специальную военную операцию", продолжает настаивать лидер страны-агрессора.

При этом Путин заявил, что Запад "не дождется развала России".

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Украиной, глава Кремля уточнил, что Владимир Зеленский объявил, что не готов и не хочет разговаривать со страной-агрессором.

"Ну, не готов – не надо", – добавил он.

Энергетический кризис в Европе

Комментируя тему энергетического кризиса в Европе, Путин отметил, что Евросоюз создал проблему "своими руками", а теперь пытается решать ее "за чужой счет". Он подчеркнул, что Еврокомиссия "должна исправить эту ошибку".

Говоря о предложении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен отправлять счета за электричество непосредственно главе РФ, президент заявил, что это "попытка переложить головную боль с больной головы на здоровую".

"Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции [имеется в виду полномасштабное вторжение в Украину]. Не с этого, а на год раньше – с "зеленой повестки", – прокомментировал глава РФ.

По его мнению, обвинения в том, что "Газпром" не дает газ Европе, беспочвенные, так как Польша поставила под санкции газопровод "Ямал-Европа", что и сделала поставки невозможными.

Напомним, издание Newsweek со ссылкой на анонимные источники пишет, что Владимир Путин загнан в угол, и российская кампания на Донбассе уже закончена. По данным журналистов, президент РФ вынужден думать о собственном выживании. Российские дипломаты все чаще призывают главу Кремля и его ближайшее окружение к переговорам, пока еще есть о чем договариваться.