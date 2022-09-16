Путін заявив, що наступальна операція на Донбасі не припиняється, але Росія "не поспішає"

На сьогоднішній пресконференції в Самарканді президент РФ зробив низку гучних заяв. Так, за його словами, Захід "не діждеться розвалу Росії".

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Володимир Путін зробив низку гучних заяв на сьогоднішній пресконференції в місті Самарканд в Узбекистані після закінчення саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Зокрема, президент РФ стверджує, що наступальна операція на Донбасі не припинена, проте Росія "не поспішає".

"Основне завдання [військової агресії проти України] залишається незмінним, і воно реалізується", — прокоментував Путін.

Водночас президент РФ наголошує, що країна-агресор воює "не повною російською армією, а лише її контрактною частиною".

Також глава Кремля вважає, що західні країни багато років домагалися розвалу Радянського Союзу, а тепер так само "культивують" ідею розвалу Російської Федерації.

"Протягом десятиліть у західних країнах постійно культивувалася ідея розвалу Радянського Союзу та Росії як такої, її ядра", — висловився він.

За словами Путіна, з якогось моменту Україну нібито вирішили використати якраз для розвалу РФ, зробивши її "антиросійським анклавом" і "погрожувати з цього напряму". Для того, щоб "запобігти такому розвитку подій", Москва вирішила розпочати "спеціальну військову операцію", продовжує наполягати лідер країни-агресора.

При цьому Путін заявив, що Захід "не дочекається розвалу Росії".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо переговорів із Україною, глава Кремля уточнив, що Володимир Зеленський оголосив, що не готовий і не хоче розмовляти з країною-агресором.

"Ну, не готовий — не треба", — додав він.

Енергетична криза в Європі

Коментуючи тему енергетичної кризи в Європі, Путін зазначив, що Євросоюз створив проблему "своїми руками", а тепер намагається вирішувати її "за чужий рахунок". Він наголосив, що Єврокомісія "має виправити цю помилку".

Говорячи про пропозицію глави ЄК Урсули фон дер Ляєн відправляти рахунки за електрику безпосередньо голові РФ, президент заявив, що це "спроба перекласти головний біль із хворої голови на здорову".

"Енергетична криза в Європі почалася не з початку спеціальної військової операції [мається на увазі повномасштабне вторгнення в Україну]. Не з цього, а на рік раніше — із "зеленого порядку денного", — прокоментував глава РФ.

На його думку, звинувачення в тому, що "Газпром" не дає газ Європі, безпідставні, оскільки Польща поставила під санкції газопровід "Ямал-Європа", що й унеможливило постачання.

Нагадаємо, видання Newsweek із посиланням на анонімні джерела пише, що Володимира Путіна загнано в кут, і російська кампанія на Донбасі вже закінчена. За даними журналістів, президент РФ змушений думати про власне виживання. Російські дипломати все частіше закликають главу Кремля та його найближче оточення до переговорів, поки є про що домовлятися.