Путін загнаний у кут, російську кампанію на Донбасі вже закінчено, — Newsweek

За даними журналістів, президент РФ змушений думати про власне виживання. Російські дипломати все частіше закликають главу Кремля та його найближче оточення до переговорів, поки є, про що домовлятися.

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Представники американської розвідки зазвичай не поспішають із прогнозами, але після нещодавніх перемог української армії вирішили висловити свої міркування. Декілька американських високопосадовців вважають, що в глави Кремля Володимира Путіна виникли серйозні проблеми. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на анонімні джерела.

Впливові представники Кремля обурені зростанням витрат, пов'язаних із війною, загибеллю військовослужбовців і економічними труднощами.

"Навіть прокремлівські експерти й держЗМІ ставлять доцільність війни під сумнів і заганяють Путіна в кут", — повідомив журналістам на умовах анонімності високопоставлений співробітник розвідки.

Чи знищить Путін Росію, щоб залишитися при владі?

Перемоги України наближають кінець путінського режиму. Нещодавний контрнаступ ЗСУ має переконати навіть запеклих скептиків у тому, що російська військова кампанія приречена.

"Кремль може заявляти, що війська проводять передислокацію та зміцнюються на Донбасі, але їхню кампанію навіть там уже закінчено", — сказало джерело журналістів, зазначивши брак особового складу й техніки в російській армії.

Зараз уся увага звернена на Путіна, пишуть журналісти, посилаючись на свої джерела в уряді США: "Чи знищить він Росію, щоб залишитися при владі? Чи Росія знищить його та притягне до відповідальності за прорахунки в Україні?"

Представники держдепартаменту не знають, як переконати Путіна вдатися до переговорів. "Але ми знаємо, що це не лише військова перемога. Путіну зараз доводиться думати про своє виживання", — цитує видання свої урядові джерела.

"Майбутнє Путіна туманне, зокрема, тому що він відчуває тиск із боку російської опозиції", — сказало джерело з розвідувальної спільноти.

Західна зброя як виправдання

У Росії все частіше в поразках звинувачують західну зброю, ніби це може бути виправданням прорахунків військового командування.

"Це смішно, якщо згадати, що Путін і Ко заявляли, що можуть перемогти армію НАТО", — сказав представник американського уряду, додавши, що зараз їхнє формулювання дещо змінилося та звучить як "ми не змогли виграти через західне втручання". Це спроба зняти відповідальність із керівництва країни.

Співробітник Держдепартаменту висловився про те, що російські дипломати все частіше закликають Путіна та його найближче оточення до переговорів, адже незабаром, можливо, вже не буде про що домовлятися.

"Не цілком погоджуся з прогнозом про затяжну війну", — сказав офіцер американської армії, пославшись на те, що в ЗС РФ, по суті, не залишається резерву.

Нагадаємо, що керівництво Кремля намагається перенести відповідальність за невдачі військ РФ під Харковом із Путіна та звинуватити в усьому російську армію.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал армії США назвав ЗС РФ паперовим тигром і розкритикував Байдена за те, що Україні постачають мало зброї.