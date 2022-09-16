Путин загнан в угол, российская кампания на Донбассе уже закончена, — Newsweek

По данным журналистов, президент РФ вынужден думать о собственном выживании. Российские дипломаты все чаще призывают главу Кремля и его ближайшее окружение к переговорам, пока еще есть, о чем договариваться.

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Представители американской разведки обычно не спешат с прогнозами, но после недавних побед украинской армии решили высказать свои соображения. Несколько американских высокопоставленных чиновников считают, что у главы Кремля Владимира Путина возникли серьезные проблемы. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на анонимные источники.

Влиятельные представители Кремля возмущены ростом расходов, сопряженных с войной, гибелью военнослужащих и экономическими сложностями.

"Даже прокремлевские эксперты и госСМИ ставят целесообразность войны под сомнение и загоняют Путина в угол", — сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник разведки.

Уничтожит ли Путин Россию, чтобы остаться у власти?

Победы Украины приближают конец путинского режима. Недавние контрнаступление ВСУ должно убедить даже отъявленных скептиков в том, что российская военная кампания обречена.

"Кремль может заявлять, что войска проводят передислокацию и укрепляются на Донбассе, но их кампания даже там уже закончена", — сказал источник журналистов, отметив нехватку личного состава и техники в российской армии.

Сейчас все внимание обращено на Путина, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники в правительстве США: "Уничтожит ли он Россию, чтобы остаться у власти? Или Россия уничтожит его, и привлечет к ответственности за просчеты в Украине?"

Представители госдепартамента не знают, как убедить Путина пойти на переговоры. "Но мы знаем, что это не только военная победа. Путину сейчас приходится думать о своем выживании", — цитирует издание свои правительственные источники.

"Будущее Путина туманно, в частности, потому что он ощущает давление со стороны российской оппозиции", — сказал источник из разведсообщества.

Западное оружие как оправдание

В России все чаще в поражениях винят западное оружие, будто это может служить оправданием просчетам военного командования.

"Это смешно, если вспомнить, что Путин и Ко заявляли, что могут победить армию НАТО", — сказал представитель американского правительства, добавив, что сейчас их формулировка несколько изменилась и звучит как "мы не смогли выиграть из-за западного вмешательства". Это попытка снять ответственность с руководства страны.

Сотрудник Госдепартамента высказался о том, что российские дипломаты все чаще призывают Путина и его ближайшее окружение к переговорам, ведь в скором времени, возможно, уже не о чем будет договариваться.

"Не вполне соглашусь с прогнозом о затяжной войне, — сказал офицер американской армии, сославшись на то, что, у ВС РФ, по сути, не остается резерва.

Напомним, что руководство Кремля пытается перенести ответственность ответственность за неудачи войск РФ под Харьковом с Путина и обвинить во всем российскую армию.

Ранее Фокус сообщал, что генерал армии США назвал ВС РФ бумажным тигром и раскритиковал Байдена за то, что Украине мало поставляют оружия.