В ростовском госпитале заявили, что представители "Союза добровольцев Донбасса" не имеют статуса регулярного военного формирования.

Related video

Так называемый "Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери в результате наступления ВСУ, и российская сторона в очередной раз показала, что "добровольцы" или насильно мобилизированные жители оккупированных регионов Луганской и Донецкой области являются людьми "второго сорта". Очередное тому свидетельство – свежая сводка от Генштаба ВСУ, согласно которой, раненым представителям упомянутого формирования отказали в медицинской помощи.

По информации ведомства, раненых боевиков эвакуировали в Ростов-на-Дону, однако в местном госпитале им отказали в предоставлении медицинской помощи, мотивировав это тем, что у них нет статуса регулярного военного формирования.

Однако, как оказалось, не только "добровольцам" отказывают в помощи. Украинские военные опубликовали видео, показав, как россияне на одной из позиций бросили умирать в окопе раненого сослуживца. У мужчины завязан рот и перебинтована голова. Несмотря на то, что перед ними враг, защитники Украины собираются эвакуировать оккупанта, чтобы помочь ему.

Ранее мы сообщали о том, что бывший российский военный рассказал о том, как РФ посылала на фронт срочников, и какие потери понесла после встречи с украинской армией.