Срочники, потери и "прозрение": экс-военный РФ о своей истории войны против Украины

Один из бывших военных, который возглавлял группу разведки рассказывает, что Украина готовилась к войне 8 лет. Россия посылала тысячи срочников на войну из-за нехватки кадров, а армия РФ понесла большие потери в первые дни. Выживало по 20-30% личного состава из целой БТГ на 1000 человек.

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Экс-командир группы разведки ВС РФ Николай (имя изменено) рассказал изданию "Важные истории" о том, как он и другие военные начинали вторжение в Украину.

Начинает свою историю экс-командир с того, что он со своими бойцами проводил разведку украинской территории еще в 2021 году. Они осматривали то, как обустроена она, что стоит там, сколько людей охраняет. Еще тогда они догадывались, что "будет что-то серьезное". Однако они не были на 100% уверены, что сбор информации ведется для нападения так как это обычная практика и в других странах.

Потом приехали к границе с Украиной военные уже в феврале 2022 года как и основная часть группировки российских войск. У военных забрали мобильные телефоны, за соблюдением этого следили сотрудники ФСБ. Из-за этого многие бойцы не знали, что происходит в мире. Затем подразделениям начали завозить боекомплект на случай войны — его возят на все учения, но обычно не выдают. И "прям как фашисты" напали на Украину в 4 утра, говорит Николай.

Сам Николай признается, что участвует в российском вторжении в Украину с 2014 года, он принимал участие в определенных задачах при аннексии Крыма. Также он воевал на Донбассе и в Сирии, но политикой не интересовался.

РФ привлекала тысячи срочников

Российский военный говорит, что он испытывал ненависть к командованию уже в начале марта. Командование бросало войска на Харьковском направлении в самое пекло. Технику жгли, а войска разбивали ВСУ. Особенно Николай отмечает, что для срочников первые дни были шоком.

[ + – ] Пресс-конференция пленных срочников ВС РФ в Украине Фото: Скриншот

"Срочники были напуганы жестко, они были просто в шоке. Когда началась стрельба, начались первые контакты (с ВСУ), они были в остолбенении, впадали в полный ступор. Либо вторая реакция, тут уж как повезет, что начинали до последнего драться: это на подсознательном уровне происходит, он (солдат) дерется не за страну, он дерется, чтобы тупо выжить. По моим данным, всего в первый день было отправлено в Украину более двух тысяч срочников", — рассказывает экс-командир.

При этом официально в РФ долгое время не признавали наличие срочников в "спецоперации". Лишь в марте спикер Минобороны РФ Конашенков признал такие факты.

Российские войска потерпели большие потери, а Украина готовилась к войне

С первых дней вторжения у войск РФ были большие потери несмотря на пропаганду в РФ об уничтожении российской авиации, ПВО, а русскоговорящие украинцы "будут встречать с цветами". Однако по факту Украина 8 лет готовилась к войне.

Николай утверждает, что в первые дни наземные войска практически не поддерживались с воздуха или артиллерией. А в Украине были подготовлены ДОТы и ДЗОТы — это долгосрочные огневые точки. Также ВСУ знали местность.

"В первый же день только на нашем направлении привезли КамАЗ трупов. На четвертый день от около десяти БТГ осталось только два. То есть 20–30 % только выжили и уцелели, остальных либо уничтожили, либо покоцали настолько, что их вернули обратно", — говорит Николай.

Бывали случаи, когда командование говорило идти на штурм наскоком, а украинские военные просто уничтожали целые колонны ВС РФ. Людей бросали на мясо и командование это знало. Для командиров главное, чтобы начальство им ничего не сделало.

Также оккупант уверяет, что его подразделение никогда не мародерило, помогало жителям оккупированных районов, а также не воровали. Единственное, что было — взяли банку кофе.

По итогу российский военный в середине марта написал отказ от участия в войне. Армии РФ нужны "безмолвные и бесхребетные солдатики", которые будут выполнять абсолютно любой приказ. Также у Николая есть родственники в Украине, с которыми сильно испортились из-за вторжения.

Напомним, бывший главный раввин Москвы советует российским евреям уезжать из РФ пока там нет "железного занавеса".

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