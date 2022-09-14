Строковики, втрати та "прозріння": ексвійськовий РФ про свою історію війни проти України

Один із колишніх військових, який очолював групу розвідки, розповідає, що Україна готувалася до війни 8 років. Росія посилала тисячі строковиків на війну через брак кадрів, а армія РФ зазнала великих втрат у перші дні. Виживало по 20-30% особового складу із цілої БТГ на 1000 осіб.

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Екскомандир групи розвідки ЗС РФ Микола (ім'я змінено) розповів виданню "Важливі історії" про те, як він та інші військові розпочинали вторгнення в Україну.

Починає свою історію екскомандир із того, що він зі своїми бійцями проводив розвідку української території ще у 2021 році. Вони оглядали те, як облаштовано її, що стоїть там, скільки людей охороняє. Ще тоді вони здогадувалися, що "буде щось серйозне". Однак вони не були на 100% впевнені, що збирання інформації ведеться для нападу, оскільки це звичайна практика і в інших країнах.

Потім приїхали до кордону з Україною військові вже у лютому 2022 року, як і основна частина угруповання російських військ. У військових забрали мобільні телефони, за дотриманням цього стежили співробітники ФСБ. Через це багато бійців не знали, що відбувається у світі. Потім підрозділи почали завозити боєкомплект на випадок війни — його возять на всі навчання, але зазвичай не видають. І "прямо як фашисти" напали на Україну о 4-й ранку, каже Микола.

Сам Микола зізнається, що бере участь у російському вторгненні в Україну з 2014 року, він брав участь у певних завданнях при анексії Криму. Також він воював на Донбасі та в Сирії, але політикою не цікавився.

РФ приваблювала тисячі строковиків

Російський військовий каже, що він відчував ненависть до командування вже на початку березня. Командування кидало війська на Харківському напрямку прямо в пекло. Техніку палили, а війська розбивали ЗСУ. Особливо Микола наголошує, що для строоковиків перші дні були шоком.

[ + – ] Пресконференція полонених с ЗС строковиків РФ в Україні Фото: Скріншот

"Строковики були налякані жорстко, вони були просто в шоці. Коли почалася стрілянина, почалися перші контакти (з ЗСУ), вони були в остовпінні, впадали в повний ступор. Або інша реакція, тут вже як пощастить, що починали до останнього битися: це на підсвідомому рівні відбувається, він (солдат) б'ється не за країну, він б'ється, щоб тупо вижити. За моїми даними, всього першого дня було відправлено в Україну понад дві тисячі строковиків", — розповідає екскомандир.

При цьому офіційно в РФ довгий час не визнавали наявність строковиків у "спецоперації". Лише у березні спікер Міноборони РФ Конашенков визнав такі факти.

Російські війська зазнали великих втрат, а Україна готувалася до війни

З перших днів вторгнення у військ РФ були великі втрати незважаючи на пропаганду в РФ про знищення російської авіації, ППО, а російськомовні українці "зустрічатимуть з квітами". Проте за фактом Україна вісім років готувалася до війни.

Микола стверджує, що у перші дні наземні війська практично не підтримувалися з повітря чи артилерією. А в Україні було підготовлено ДОТи та ДЗОТи — це довгострокові вогневі точки. Також ЗСУ знали місцевість.

"У перший же день тільки на нашому напрямку привезли КамАЗ трупів. На четвертий день з близько десяти БТГ залишилося лише дві. Тобто 20–30 % тільки вижили і вціліли, решту або знищили, або покоцали настільки, що їх повернули назад", — каже Микола.

Траплялися випадки, коли командування говорило йти на штурм наскоком, а українські військові просто знищували цілі колони ЗС РФ. Людей кидали на м'ясо, і командування це знало. Для командирів головне, щоби начальство їм нічого не зробило.

Також окупант запевняє, що його підрозділ ніколи не мародерив, допомагав жителям окупованих районів, а також не крав. Єдине, що було, взяли банку кави.

За підсумками російський військовий у середині березня написав відмову від участі у війні. Армії РФ потрібні "безмовні та безхребетні солдатики", які виконуватимуть абсолютно будь-який наказ. Також Микола має родичів в Україні, з якими сильно зіпсувалися через вторгнення.

Нагадаємо, колишній головний рабин Москви радить російським євреям їхати з РФ поки ще там немає "залізної завіси".

Раніше екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що Заходу потрібно готуватися до розвалу Росії та падіння режиму Путіна.