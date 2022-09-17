"Меддопомога не передбачена": у Росії відмовилися лікувати поранених добровольців з ОРДЛО

У ростовському шпиталі заявили, що представники "Союзу добровольців Донбасу" не мають статусу регулярного військового формування.

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Так званий "Союз добровольців Донбасу" зазнав значних втрат у результаті наступу ЗСУ, і російська сторона вкотре показала, що "добровольці" або силоміць мобілізовані жителі окупованих регіонів Луганської та Донецької області є людьми "другого ґатунку". Чергове свідчення цього — свіже зведення від Генштабу ЗСУ, згідно з яким, пораненим представникам згаданого формування відмовили в медичній допомозі.

За інформацією відомства, поранених бойовиків евакуювали в Ростов-на-Дону, однак у місцевому шпиталі їм відмовили у наданні медичної допомоги, мотивувавши це тим, що вони не мають статусу регулярного військового формування.

Проте, як виявилося, не лише "добровольцям" відмовляють у допомозі. Українські військові опублікували відео, показавши, як росіяни на одній із позицій кинули вмирати в окопі пораненого товариша по службі. У чоловіка зав'язаний рот і перебинтована голова. Незважаючи на те, що перед ними ворог, захисники України збираються евакуювати окупанта, аби допомогти йому.

Раніше ми повідомляли про те, що колишній російський військовий розповів про те, як РФ посилала на фронт строковиків і які втрати зазнала після зустрічі з українською армією.