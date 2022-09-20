РФ выводит подразделения десантного полка из Сирии для переброски в Украину, — Генштаб

По информации украинских военных, это связанно с неудачной скрытой мобилизацией на территории РФ.

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Российские власти решили вывести подразделения 217-го парашутно-десантного полка с территории Сирии, чтобы подготовить и перебросить военных на фронт в Украину. Это связанно с неудачной скрытой мобилизацией на территории РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 20 сентября.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли 7 ракетных и 20 авиаударов по территории Украины, а также обстреляли с реактивных систем залпового огня. В результате чего пострадала инфраструктура 20 населенных пунктов, в частности, Славянска, Бахмута, Северска, Угледара, Очакова и других.

В поселке Печенеги Харьковской области россияне пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, однако безуспешно.

[ + – ] Печенежское водохранилище

Кроме того, армия России совершала обстрелы населенных пунктов Украины с танков, минометов и разнокалиберной артиллерии на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Южнобужском направлениях.

В результате успешных атак украинской армии на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские войска продолжают нести большие потери. Кроме того, больницы в оккупированной Горловке Донецкой области переполнены ранеными военными РФ.

Также с территории Херсонской области в оккупированною Донецкую области были отправлены два крупногабаритных автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса ВС РФ, их количество уточняется.

Удары украинской армии

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения живой силы и техники ВС РФ, а также по одной позиции ЗРК. Также украинским военным удалось сбить российский беспилотник.

Кроме того, ВСУ наносили ракетные и артиллерийские удары по 30 объектах российской армии.

"В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются", — рассказали в Генштабе.

Напомним, 20 сентября в британской разведке сообщали, что Россия выводит свои подлодки из Крыма на фоне атак ВСУ. Подводные лодки РФ, вероятно, перемещены из оккупированного Севастополя в Краснодарский край.

В ОК "Юг" рассказали, что ВСУ затопили баржу с военными и техникой ВС РФ в Херсонской области. По информации командования, Россияне пытались обустроить переправу через Днепр в Херсонской области, но у них ничего не вышло.