ВСУ затопили баржу с военными и техникой РФ рядом с Новой Каховкой, – ОК "Юг"

По информации украинского командования, россияне пытались организовать альтернативную переправу через Днепр в Херсонской области, но у захватчиков ничего не вышло.

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ВСУ затопили баржу с российскими военными, техникой и вооружением в районе Новой Каховки и Казацкого в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своей сводке за 19 сентября.

Как уточняется, россияне пытались организовать альтернативную переправу через Днепр на этой локации, однако не выдержали огневого контроля со стороны ВСУ и остановились. Попытка переправить личный состав и технику с помощью баржи также не увенчалась успехом.

За прошедшие сутки враг в Херсонской области пытался улучшить свои тактические позиции. В частности, военные РФ пытались вести штурмовые действия в направлении Давидов Брод – Белогорка. Однако украинская артиллерия остановила оккупантов и отбросила их назад.

При этом россияне продолжают шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре в Криворожском районе Днепропетровской области.

Вчера вечером враг также бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и из зенитно-ракетных систем С-300 по Баштанскому району Николаевской области. Обошлось без жертв.

Потери россиян

В течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по оккупантам. Было уничтожено два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Орлан-30".

19 сентября россияне потеряли 90 человек личного состава, три танка, восемь единиц другой бронетехники, три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", четыре самоходных 152 мм "Акации", две самоходные пушки "Гиацинт-С", шесть РСЗО "Град" и состав вражеских боеприпасов в Правдино.

Напомним, контрнаступление ВСУ вызвало панику в РФ. Москва, вероятно, планирует угрожать НАТО в случае наступления Киева на оккупированные территории на фоне "присоединения" захваченных областей к России, считают аналитики.

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