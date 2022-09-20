ЗСУ затопили баржу з військовими та технікою РФ поряд з Новою Каховкою, — ОК "Південь"

За інформацією українського командування, росіяни намагалися організувати альтернативну переправу через Дніпро на Херсонщині, але у загарбників нічого не вийшло.

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ЗСУ затопили баржу з російськими військовими, технікою та озброєнням у районі Нової Каховки та Козацького у Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за 19 вересня.

Як уточнюється, росіяни намагалися організувати альтернативну переправу через Дніпро на цій локації, проте не витримали вогневого контролю з боку ЗСУ та зупинилися. Спроба переправити особовий склад та техніку за допомогою баржі також не мала успіху.

Минулої доби ворог на Херсонщині намагався покращити свої тактичні позиції. Зокрема, військові РФ намагалися вести штурмові дії у напрямку Давидів Брід – Білогірка. Проте українська артилерія зупинила окупантів та відкинула їх назад.

Водночас росіяни продовжують шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Вчора ввечері ворог також бив реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетних систем С-300 по Баштанському району Миколаївської області. Обійшлося без жертв.

Втрати росіян

Протягом доби українська авіація завдала 15 ударів по окупантах. Знищено два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та "Орлан-30".

19 вересня росіяни втратили 90 осіб особового складу, три танки, вісім одиниць іншої бронетехніки, три гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", чотири самохідні 152 мм "Акації", дві самохідні гармати "Гіацинт-С", шість РСЗВ "Град" та склад ворожих боєприпасів у Правдиному.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ викликав паніку у РФ. Москва, ймовірно, планує погрожувати НАТО у разі наступу Києва на окуповані території на тлі "приєднання" захоплених областей до Росії, вважають аналітики.

Фокус також розповідав про те, що стало відомо ім'я вбитого в Ізюмі військового з синьо-жовтим браслетом. Останки 36-річного бійця з Нікополя Сергія Сови за татуюванням упізнала дружина. У чоловіка залишилося двоє дітей. У рідному місті він працював кінологом.