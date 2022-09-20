РФ виводить підрозділи десантного полку із Сирії для перекидання в Україну, — Генштаб

За інформацією українських військових, це пов'язано з невдалою прихованою мобілізацією на території РФ.

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Російська влада вирішила вивести підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з території Сирії, щоб підготувати й перекинути військових на фронт в Україну. Це пов'язано з невдалою прихованою мобілізацією в РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 20 вересня.

Ситуація на фронті

Минулої доби ЗС РФ завдали 7 ракетних і 20 авіаударів по території України, а також обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждала інфраструктура 20 населених пунктів, зокрема, Слов'янська, Бахмута, Сіверська, Вугледара, Очакова й інших.

У селищі Печеніги на Харківщині росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, проте безуспішно.

[ + – ] Печенізьке водосховище

Крім того, армія Росії здійснювала обстріли населених пунктів України з танків, мінометів і різнокаліберної артилерії на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Унаслідок успішних атак української армії на Авдіївському та Бахмутському напрямках російські війська продовжують зазнавати великих втрат. Крім того, лікарні в окупованій Горлівці Донецької області переповнені пораненими військовими РФ.

Також із території Херсонської області в окуповану Донецьку область відправили два великогабаритні автомобілі з тілами загиблих із 1 армійського корпусу ЗС РФ, їх кількість уточнюється.

Удари української армії

Минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження живої сили й техніки ЗС РФ, а також по одній позиції ЗРК. Також українським військовим удалося збити російський безпілотник.

Крім того, ЗСУ завдавали ракетних і артилерійських ударів по 30 об'єктах російської армії.

"Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також по 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються", — розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, 20 вересня в британській розвідці повідомляли, що Росія виводить свої підводні човни з Криму на тлі атак ЗСУ. Підводні човни РФ, імовірно, переміщені з окупованого Севастополя в Краснодарський край.

В ОК "Південь" розповіли, що ЗСУ затопили баржу з військовими й технікою ЗС РФ у Херсонській області. За інформацією командування, росіяни намагалися облаштувати переправу через Дніпро на Херсонщині, але в них нічого не вийшло.