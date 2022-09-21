Неизвестные локации, приглашенные актеры – политолог о "референдуме" на Херсонщине

В результате такого "референдума" "организаторы" получат нереальные цифры, которые не могут соответствовать действительности, и не будут никем признаны, — рассказывает Фокусу Владимир Молчанов.

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"Идея Кремля относительно мобилизации и референдумов связана с давлением разных элит, в том числе и снизу, то есть коллаборантов, – говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов. – Референдум – это совершенно бестолковая игра. Их назначают за три дня до проведения, когда ничего не готово. Проведены они не будут. Вместо них организуют фикцию. Мы видим создание 13 участковых комиссий из почти 800, существующих в Херсонской области. В этих комиссиях задействовали весь штат коллаборантов и безработных с украинскими паспортами. Это значит, что фактически покрыть какую-то большую часть территории, просто даже организовав там работу, будет невозможно. Даже с точки зрения собственной безопасности. Если какое-то количество участков и будет открыто, они станут объектом прицельного поражения ВСУ. Участие в таких референдумах является преступлением, и преступники подлежат наказанию".

Молчанов добавляет: по его мнению, "референдум может быть организован в неизвестных местах, возможно, в нескольких локациях, группами актеров, которые будут играть как роль членов комиссии, так и роль избирателей, которые пришли поддержать Россию".

Результатом будет несколько сюжетов разных российских и коллаборантских каналов, о том, что "херсонцы поддерживают присоединение к РФ".

"Все цифры возьмут с потолка. Я не удивлюсь, если объявят 700 или 800 тысяч "за" так называемое воссоединение, несмотря на то, что сейчас, включая детей на Херсонщине, нет и 500 тысяч человек. Ведь более половины жителей области уехали за ее пределы", – говорит он.

Подробнее читайте в материале Фокуса.