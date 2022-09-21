Невідомі локації, запрошені актори – політолог про "референдум" на Херсонщині

Внаслідок такого "референдуму" "організатори" отримають нереальні цифри, які не можуть відповідати дійсності, і ніхто їх не визнає, — розповідає Фокусу Володимир Молчанов.

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"Ідея Кремля щодо мобілізації та референдумів пов'язана з тиском різних еліт, зокрема і знизу, тобто колаборантів, — каже Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов. — Референдум — це абсолютно безглузда гра. Їх призначають за три дні до проведення, коли нічого не готово. Їх не проведуть. Натомість організують фікцію. Ми бачимо створення 13 дільничних комісій із майже 800, які існують у Херсонській області. У цих комісіях задіяли весь штат колаборантів та безробітних з українськими паспортами. Це означає, що фактично покрити якусь більшу частину території, навіть організувавши там роботу, буде неможливо. Навіть із погляду власної безпеки. Якщо якась кількість ділянок і буде відкрита, вони стануть об'єктом прицільного ураження ЗСУ. Участь у таких референдумах є злочином, і злочинці підлягають покаранню".

Молчанов додає: "На його думку, "референдум може бути організований у невідомих місцях, можливо, у кількох локаціях, групами акторів, які гратимуть як роль членів комісії, так і роль виборців, які прийшли підтримати Росію".

Результатом буде кілька сюжетів різних російських та колаборантських каналів, про те, що "херсонці підтримують приєднання до РФ".

"Усі цифри візьмуть зі стелі. Я не здивуюся, якщо оголосять 700 чи 800 тисяч "за" так зване возз'єднання, попри те, що зараз, включаючи дітей на Херсонщині, немає і 500 тисяч осіб. Адже більш ніж половина мешканців області поїхала за її межі", — каже він.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.