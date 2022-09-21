Россия не настроена на полную мобилизацию – не смогут командовать такой толпой народа, – эксперт

300 тысяч мобилизованных нужно содержать: кормить, одевать, платить социальные выплаты. Собеседник Фокуса политолог Владимир Молчанов не уверен, что РФ сможет снарядить такое количество военных. По его мнению, речь скорее идет о доукомплектации разбитых частей.

Related video

"Россия не настроена на полную мобилизацию, нет возможности содержать и командовать такой толпой народа, – говорит Фокусу политолог Владимир Молчанов. – Мощностей России просто недостаточно для ведения войны. Поэтому возможности России по набиранию пушечного мяса будут ограничены количеством оружия".

По словам эксперта, единственное, что они могут сделать – провести мобилизацию для укомплектования частей, которые понесли значительные потери и требуют дополнительного человеческого ресурса.

"Речь даже не о трехстах тысячах. Это скорее будет пополнение уже существующих частей. Больше проблем возникнет с внедрением принудительных военных заказов на предприятиях, несмотря на то, что на них распространили уголовную ответственность за отказ. Но там, где есть принудительный заказ, есть и кризис платежей, откат за отказ от такого заказа. Фактически это будет означать крушение российской экономики. Мне даже жаль, что они не объявили полную и тотальную мобилизацию – это было бы крушение немедленное", – добавляет он.

Молчанов уверен: после оглашения частичной мобилизации для Украины мало, что изменится: возрастет количество личного состава противника, но его способность наносить огневое поражение – не увеличится.

Подробнее читайте в материале Фокуса.