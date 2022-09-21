Росія не налаштована на повну мобілізацію – не зможуть командувати таким натовпом народу, – експерт

300 тисяч мобілізованих треба утримувати: годувати, одягати, сплачувати соціальні виплати. Співрозмовник Фокусу політолог Володимир Молчанов не впевнений, що РФ зможе спорядити таку кількість військових. На його думку, йдеться швидше про доукомплектацію розбитих частин.

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"Росія не налаштована на повну мобілізацію, немає можливості утримувати та командувати таким натовпом народу, — каже Фокусу політолог Володимир Молчанов. — Потужностей Росії просто замало ведення війни. Тому можливості Росії щодо набирання гарматного м'яса будуть обмежені кількістю зброї.

За словами експерта, єдине, що вони можуть зробити — провести мобілізацію для укомплектування частин, які зазнали значних втрат та потребують додаткового людського ресурсу.

"Йдеться навіть не про триста тисяч. Це швидше буде поповнення вже наявних частин. Більше проблем виникне з впровадженням примусових військових замовлень на підприємствах, незважаючи на те, що на них поширили кримінальну відповідальність за відмову. Але там, де є примусове замовлення, є і криза платежів, відкат за відмову від такого замовлення. Фактично це означатиме аварію російської економіки. Мені навіть шкода, що вони не оголосили повну і тотальну мобілізацію — це була б миттєва аварія", — додає він.

Молчанов упевнений: після оголошення часткової мобілізації для України мало що зміниться: зросте кількість особового складу противника, але його здатність завдавати вогневого ураження — не збільшиться.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.