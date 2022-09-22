Иран показал новую баллистическую ракету с дальностью стрельбы до 1400 км

Заявляется, что ракету можно запускать как со стационарных, так и с мобильных установок. Новинка дебютировала на военном параде.

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В исламской республике Иран прошел военный парад, на котором показали новую баллистическую ракету Rezvan. Об этом сообщает Army Recognition.

22 сентября иранские вооруженные силы представили баллистическую ракету класса "земля-земля". В то же время президент Ибрагим Раиси в Нью-Йорке говорит о мире в регионе.

Ракета Rezvan была показана на параде, который ежегодно проводится в честь начала Хирако-иранской войны 1980-1988 годов. В СМИ озвучивают, что баллистическая ракета оснащается съемной боеголовкой. Конструктивно она состоит из одной ступени и на жидком топливе. Заявленная дальность стрельбы до 1400 км. Ее могут запускать как со стационарных, так и мобильных платформ.

[ + – ] Ракета Хейбар-Шекан

Во время парада также была показана ракетная система Хейбар-Шекан, которая была разработана аэрокосмической дивизией Стражей революции. Ее заявленная дальность составляет до 1450 км, при этом она должна быть высокоточной. Ракеты должны проникать сквозь вражеские средства ПВО.

Напомним, в Иране продолжаются антиправительственные выступления. В протестах уже погибло 7 человек.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси поставил под сомнение реальность и масштабы Холокоста. Это вызвало негативную волну в Израиле.