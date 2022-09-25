В Херсоне погиб экс-депутат "Партии регионов" Алексей Журавко, – СМИ (фото, видео)

Накануне гибели Журавко проголосовал за вхождение Херсонской области в состав РФ.

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Бывший народный депутат Украины от "Партии регионов" Алексей Журавко погиб в результате обстрела гостиницы в Херсоне. По утверждениям пропагандистских СМИ, гостиницу Play, где проживала команда военкора Russia Today Мурада Гадзиева, обстреляли ВСУ снарядами HIMARS 25 сентября.

На опубликованных пропагандистами видео, можно услышать, как кто-то говорит, что "там два трупа". Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале пишет, что погиб Журавко и его охранник.

Смерть коллаборанта подтвердил и гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов.

По словам последнего, Журавко погиб "в результате очередного обстрела нацистами мирных объектов Херсона", а также заверил, что смерть не запугает никого, кто хочет "идти вперед и мира для своих детей", добавив "Россия с нами".

Стремоусов также показал последнее видео с Журавко, который накануне приехал в Олешки и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав России на незаконном референдуме.

[ + – ] Гауляйтер Стремоусов подтвердил смерть Журавко

После голосования Журавко убеждал всех, что "будет жить в Херсоне, восстанавливать его" и никуда уезжать не собирается.

Погибший был инвалидом детства, у него – врожденное отсутствие некоторых конечностей. Журавко дважды избирался народным депутатом Верховной Рады Украины (V и VI созывы) от "Партии регионов". С началом войны на Донбассе в 2014 году он бежал в Россию, где активно поддерживал политику Путина. В 2018 Журавко съездил в Крым и проверил качество Крымского моста.

В декабре 2020 года СБУ обвинила бывшего нардепа в создании террористической организации и действиях по свержению конституционного строя Украины и объявила о подозрении.

В 2022 году после оккупации юга Украины экс-депутат вернулся в Херсон, где искренне благодарил российских оккупантов за "освобождение от фашистов". В своем телеграмм-канале он призывал Россию "довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, чтобы освободить страну от националистов", а также утверждал, что следующие на очереди после Херсона – Одесса и Николаев.

Что касается пропагандистов, то они не пострадали. Их машина получила повреждения, но "на ходу".

Украинская сторона информацию об обстреле гостиницы пока не прокомментировала.

Напомним, кто из коллаборантов был ликвидирован в последнее время на оккупированных территориях.