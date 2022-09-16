Цена сотрудничества с РФ: кого из российских коллаборантов убили за последнее время (фото)

В сентябре число погибших пособников оккупантов продолжает увеличиваться: за один день трое убитых. Фокус разбирался, кто из российских коллаборантов погиб или был ранен за последнее время.

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С начала полномасштабного вторжения России на оккупированных территориях Украины неспокойно. Время от времени российские оккупанты и украинские власти сообщают о гибели коллаборантов в разных регионах. Например, 16 сентября в Луганске умер от взрыва "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко, а в оккупированном Бердянске Запорожской области нашли убитыми супружескую пару Олега и Людмилу Бойко, которые занимали должности в оккупационных администрациях. Фокус разбирался, кого из российских коллаборантов убили за последнее время.

Смерть "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко

ФИО: Горенко Сергей Сергеевич.

Горенко Сергей Сергеевич. Возраст: 40 лет.

40 лет. Должность до оккупации: начальник отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

начальник отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Должность во время оккупации: "генпрокурор ЛНР".

Занимавшему должность так называемого "генпрокурора ЛНР" Сергею Горенко было 40 лет. После захвата российскими боевиками части Луганской области в 2014 году он стал "исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора ЛНР", а в 2017 году был назначен "генпрокурором". В 2013-14 годах Горенко работал начальником отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

[ + – ] Сергей Горенко

16 сентября во временно оккупированном Луганске прозвучал взрыв. Российские СМИ писали, что это произошло в здании генпрокуратуры "ЛНР", а глава оккупационного ведомства Сергей Горенко серьезно ранен и был госпитализирован.

Спустя некоторое время боевики "ЛНР" сообщили о смерти Горенко и его заместительницы Екатерины Стегленко.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство коллаборанта похоже на разборки местных криминальных группировок, которые не поделили награбленное.

Убийство нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева

ФИО: Ковалев Алексей Иванович.

Ковалев Алексей Иванович. Возраст: 33 года.

33 года. Должность до оккупации: народный депутат.

народный депутат. Должность во время оккупации: замглавы оккупационного "правительства" Херсонской области.

33-летний Алексей Ковалев был народным депутатом Украины от президентской партии "Слуга Народа". С момента полномасштабного вторжения России он не присутствовал на сессиях Верховной Рады, при этом политик не называл никаких адекватных причин своего отсутствия в парламенте. Он продолжал находиться на оккупированной Россией территории Херсонской области и заявлял, что занимается гуманитарной помощью.

[ + – ] Алексей Ковалев

3 мая нардеп был исключен из партии "Слуга Народа", а 15 июля следователи ГБР заочно арестовали Ковалева за помощь оккупационным войскам, ему выдвинули обвинения в государственной измене. Во время расследования сотрудники ведомства установили, что в начале июля Алексей Ковалев стал замглавы незаконно созданной администрации оккупантов — "правительстве Херсонской области".

Несколько раз на коллаборанта осуществлялось покушение, а 28 августа он был убит вместе со своей девушкой в результате выстрела из огнестрельного оружия. По данным следователей СК РФ, убийство произошло у него дома.

Смерть "замначальника ГАИ" Бердянска Александра Колесникова

ФИО: Колесников Александр.

Колесников Александр. Возраст: неизвестно.

неизвестно. Должность до оккупации: неизвестно.

неизвестно. Должность во время оккупации: "замначальника ГАИ" Бердянска.

О биографии Александра Колесникова известно мало. После захвата Бердянска российскими войсками мужчина перешел на сторону оккупантов и был назначен на должность "замначальника ГАИ" города.

[ + – ] Александр Колесников

26 августа в оккупированном Бердянске прогремел взрыв, который произошел недалеко от оздоровительного центра "Криворожский Горняк". В результате чего пострадал Александр Колесников, взрыв произошел возле его автомобиля. Позже оккупанты сообщили, что от полученных ранений Бердянский коллаборант погиб в больнице.

Убийство оккупационного "главы" поселка Ивана Сушко

ФИО: Иван Сушко.

Иван Сушко. Возраст: неизвестно.

неизвестно. Должность до оккупации: тамада.

тамада. Должность во время оккупации: "глава" оккупированного поселка.

25 апреля в Запорожской ОВА рассказали, что Иван Сушко стал оккупационным главой поселка Михайловка. В 2015 году он баллотировался в Михайловский городской совет от партии "Оппозиционный блок". Кроме того, мужчина служил в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины. А до вторжения России работал тамадой.

[ + – ] Иван Сушко

В День Независимости Украины, 24 августа пособник российских оккупантов был подорван на своем автомобиле. Глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов тогда сообщал, что под его сиденьем нашли взрывное средство.

После произошедшего Иван Сушко был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако выжить ему не удалось.

Покушения на коллаборантов

Татьяна Томилина

ФИО: Томилина Татьяна Юрьевна.

Томилина Татьяна Юрьевна. Возраст: 57 лет.

57 лет. Должность до оккупации: безработная.

безработная. Должность во время оккупации: "ректор" Херсонского государственного университета.

После оккупации Россией Херсона 57-летняя Татьяна Томилина в сопровождении российских военных захватила здание Херсонского государственного университета. После этого женщина стала называть себя "ректором университета РФ". В августе Генпрокуратура выдвинула ей подозрение в коллаборационизме.

С 2012 по 2015 год Томилина занимала должность директора Херсонского Академического лицея имени А.В. Мишукова при ХГУ, а после этого баллотировалась в мэры.

12 сентября росСМИ сообщали, что в Херсоне в квартире коллаборантки произошел взрыв. В результате чего она была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее охранник — российский военный — был убит.

[ + – ] Татьяна Томилина

Владимир Сальдо

ФИО: Сальдо Владимир Владимирович.

Сальдо Владимир Владимирович. Возраст: 66 лет.

66 лет. Должность до оккупации: безработный.

безработный. Должность во время оккупации: глава оккупационной администрации Херсонской области.

После российского вторжения и оккупации Херсона Владимир Сальдо пошел на сотрудничество с ВС РФ и 26 апреля он был назначен председателем оккупационной администрации Херсонской области.

66-летний Владимир Сальдо был трижды избран мэром Херсона, он был на этой должности с 2002 по 2012 год, а с 2012 по 2014 был народным депутатом Верховной Рады VII созыва от "Партии Регионов". В 2019 году он баллотировался в парламент от партии ОПЗЖ по мажоритарному округу, однако не был избран.

[ + – ] Владимир Сальдо

12 сентября в российских СМИ появилась информация о смерти главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который находился с отравлением в одной из Московских клиник. Журналисты сообщали, что это сделали оккупанты и "добивали" его в больнице.

Однако после долгого отсутствия на публике Владимир Сальдо записал видео и опроверг новости о своей смерти и заявил, что находился под серьезным присмотром врачей.

Инсценировка убийства "замглавы" оккупационной администрации Новой Каховки

ФИО: Гура Виталий Владимирович.

Гура Виталий Владимирович. Возраст: 44 года.

44 года. Должность до оккупации: староста округа Новой Каховки.

староста округа Новой Каховки. Должность во время оккупации: "замглавы" оккупационной администрации.

После начала полномасштабной войны России против Украины Гура пошел на сотрудничество с ВС РФ и был назначен заместителем главы оккупационной администрации Новой Каховки Херсонской области.

В 2020-21 годах 44-летний Виталий Гура занимал должность главного механика водоканала в Новой Каховке. По состоянию на февраль 2022 года он был старостой Днепрянского округа города.

[ + – ] Виталий Гура

6 августа росСМИ сообщили, что на коллаборанта было совершено покушение. Тогда пропагандисты заявляли, что Виталия Гуру подстрелили из пистолета возле его дома, в результате чего его доставили в больницу. Несколькими часами позже российским Telegram-каналы сообщали, что коллаборант умер.

Однако 12 сентября Виталий Гура появился живым на российском телевидении. Российский "Первый канал" утверждал, что таким образом ФСБ спасла его от покушения украинских спецслужб.