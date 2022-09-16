Ціна співпраці з РФ: кого з російських колаборантів убили останнім часом (фото)

У вересні кількість загиблих посібників окупантів продовжує зростати: за один день троє вбитих. Фокус розбирався, хто з російських колаборантів загинув або був поранений останнім часом.

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Із початку повномасштабного вторгнення Росії на окупованих теренах України неспокійно. Час від часу російські окупанти й українська влада повідомляють про загибель колаборантів у різних регіонах. Наприклад, 16 вересня в Луганську помер від вибуху "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко, а в окупованому Бердянську Запорізької області знайшли вбитими подружню пару Олега та Людмилу Бойко, які обіймали посади в окупаційних адміністраціях. Фокус розбирався, кого з російських колаборантів убили останнім часом.

Смерть "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка

ПІБ: Горенко Сергій Сергійович.

Горенко Сергій Сергійович. Вік: 40 років.

40 років. Посада до окупації: начальник відділу розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

начальник відділу розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Посада під час окупації: "генпрокурор ЛНР".

Сергію Горенку, який обіймав посаду так званого "генпрокурора ЛНР", було 40 років. Після захоплення російськими бойовиками частини Луганської області у 2014 році він став "виконувачем обов'язків першого заступника генпрокурора ЛНР", а у 2017 році був призначений "генпрокурором". У 2013-14 роках Горенко працював начальником відділу розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

[ + – ] Сергій Горенко

16 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Російські ЗМІ писали, що це сталося в будівлі генпрокуратури "ЛНР", а голову окупаційного відомства Сергія Горенка серйозно поранено та госпіталізовано.

Через деякий час бойовики "ЛНР" повідомили про смерть Горенка та його заступниці Катерини Стегленко.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство колаборанта схоже на розбірки місцевих кримінальних угруповань, які не поділили награбоване.

Вбивство нардепа-колаборанта Олексія Ковальова

ПІБ: Ковальов Олексій Іванович.

Ковальов Олексій Іванович. Вік: 33 роки.

33 роки. Посада до окупації народний депутат.

народний депутат. Посада під час окупації: заступник голови окупаційного "уряду" Херсонської області.

33-річний Олексій Ковальов був народним депутатом України від президентської партії "Слуга Народу". З моменту повномасштабного вторгнення Росії він не був присутнім на сесіях Верховної Ради, при цьому політик не називав жодних адекватних причин своєї відсутності в парламенті. Він продовжував перебувати в окупованій Росією території Херсонської області й заявляв, що займається гуманітарною допомогою.

[ + – ] Олексій Ковальов

3 травня нардепа виключили з партії "Слуга Народу", а 15 липня слідчі ДБР заочно заарештували Ковальова за допомогу окупаційним військам, йому висунули звинувачення в державній зраді. Під час розслідування співробітники відомства встановили, що на початку липня Олексій Ковальов став заступником голови незаконно створеної адміністрації окупантів — "уряду Херсонської області".

Кілька разів на колаборанта здійснювався замах, а 28 серпня його вбили разом із його дівчиною внаслідок пострілу з вогнепальної зброї. За даними слідчих СК РФ, убивство сталося в нього вдома.

Смерть "заступника начальника ДАІ" Бердянська Олександра Колеснікова

ПІБ: Колесніков Олександр.

Колесніков Олександр. Вік: невідомо.

невідомо. Посада до окупації: невідомо.

невідомо. Посада під час окупації: "заступник начальника ДАІ" Бердянська.

Про біографію Олександра Колеснікова відомо мало. Після захоплення Бердянська російськими військами чоловік перейшов на бік окупантів і був призначений на посаду "заступника начальника ДАІ" міста.

[ + – ] Олександр Колесніков

26 серпня в окупованому Бердянську пролунав вибух, який стався неподалік оздоровчого центру "Криворізький Гірник". Унаслідок цього постраждав Олександр Колесніков, вибух стався біля його автомобіля. Пізніше окупанти повідомили, що від отриманих поранень Бердянський колаборант загинув у лікарні.

Вбивство окупаційного "голови" селища Івана Сушка

ПІБ: Іван Сушко.

Іван Сушко. Вік: невідомо.

невідомо. Посада до окупації тамада.

тамада. Посада під час окупації: "голова" окупованого селища.

25 квітня в Запорізькій ОВА розповіли, що Іван Сушко став окупаційним головою селища Михайлівка. 2015 року він балотувався в Михайлівську міську раду від партії "Опозиційний блок". Окрім того, чоловік служив у Десантно-штурмових військах Збройних сил України. А до вторгнення Росії працював тамадою.

[ + – ] Іван Сушко

У День Незалежності України, 24 серпня, помічника російських окупантів підірвали на його ж автомобілі. Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомляв, що під його сидінням знайшли вибуховий засіб.

Після того, що сталося, Івана Сушка доставили до лікарні в критичному стані, проте вижити йому не вдалося.

Замахи на колаборантів

Тетяна Томіліна

ПІБ: Томіліна Тетяна Юріївна.

Томіліна Тетяна Юріївна. Вік: 57 років.

57 років. Посада до окупації: безробітна.

безробітна. Посада під час окупації: "ректорка" Херсонського державного університету.

Після окупації Росією Херсона 57-річна Тетяна Томіліна в супроводі російських військових захопила будинок Херсонського державного університету. Після цього жінка почала називати себе "ректоркою університету РФ". У серпні Генпрокуратура висунула їй підозру в колабораціонізмі.

Із 2012 до 2015 року Томіліна займала посаду директорки Херсонського Академічного ліцею імені О.В. Мішукова при ХДУ, а потім балотувалася в мери.

12 вересня росЗМІ повідомляли, що в Херсоні у квартирі колаборантки стався вибух. Внаслідок цього її госпіталізували з тяжкими пораненнями, а її охоронця — російського військового — було вбито.

[ + – ] Тетяна Томіліна

Володимир Сальдо

ПІБ: Сальдо Володимир Володимирович.

Сальдо Володимир Володимирович. Вік: 66 років.

66 років. Посада до окупації: безробітний.

безробітний. Посада під час окупації: голова окупаційної адміністрації Херсонської області.

Після російського вторгнення та окупації Херсона Володимир Сальдо пішов на співпрацю з ЗС РФ, і 26 квітня його призначили головою окупаційної адміністрації Херсонської області

66-річного Володимира Сальдо тричі обирали мером Херсона, він був на цій посаді з 2002 по 2012 рік, а з 2012 по 2014 був народним депутатом Верховної Ради VII скликання від "Партії Регіонів". У 2019 році він балотувався в парламент від партії ОПЗЖ за мажоритарним округом, проте не був обраний.

[ + – ] Володимир Сальдо

12 вересня в російських ЗМІ з'явилася інформація про смерть голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, який перебував із отруєнням в одній із Московських клінік. Журналісти повідомляли, що це зробили окупанти й "добивали" його в лікарні.

Однак після довгої відсутності на публіці Володимир Сальдо записав відео, спростував новини про свою смерть і заявив, що перебував під серйозним наглядом лікарів.

Інсценування вбивства "заступника голови" окупаційної адміністрації Нової Каховки

ПІБ: Гура Віталій Володимирович.

Гура Віталій Володимирович. Вік: 44 роки.

44 роки. Посада до окупації: староста округу Нова Каховка.

староста округу Нова Каховка. Посада під час окупації: "заступник голови" окупаційної адміністрації.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Гура пішов на співпрацю зі ЗС РФ і був призначений заступником голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Херсонської області.

У 2020-21 роках 44-річний Віталій Гура обіймав посаду головного механіка водоканалу в Новій Каховці. Станом на лютий 2022 року він був старостою Дніпровського округу міста.

[ + – ] Віталій Гура

6 серпня росЗМІ повідомили, що на колаборанта було скоєно замах. Тоді пропагандисти заявляли, що Віталія Гуру підстрелили з пістолета біля його будинку, внаслідок чого його доправили в лікарню. Декількома годинами пізніше російські Telegram-канали повідомляли, що колаборант помер.

Проте 12 вересня Віталій Гура з'явився живим на російському телебаченні. Російський "Перший канал" стверджував, що так ФСБ врятувала його від замаху українських спецслужб.