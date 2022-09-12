РосЗМІ показали живим новокаховського колаборанта Гуру, якого раніше "поховали"

Російський "Перший канал" стверджує, що так ФСБ врятувала колаборантів Віталія Гуру та Сергія Томка від українського замаху.

На російському телебаченні показали "заступника голови" адміністрації окупованої Нової Каховки Віталія Гуру, про нібито смерть якого під час замаху раніше повідомили проросійські телеграм-канали. Відповідний сюжет з'явився на сайті "Першого каналу".

За словами самого Гури, інформацію про його смерть російським журналістам дали поширити спеціально, щоб нібито запобігти замаху на нього, який реально готували.

Представник окупаційної адміністрації Нової Каховки, зрештою, звинуватив у поширенні неправдивої інформації про свою смерть не російські інформаційні сайти й телеканали, а українське телебачення.

Крім того, Гура заявив, що на нього нібито робили замах українські диверсанти.

У цьому ж сюжеті телеглядачам показали ще одного колаборанта — заступника начальника поліції окупованої Нової Каховки Сергія Томка. Інформацію щодо його смерті російські пропагандисти також назвали фейковою.

"Вбивства" Гури й Томка: що цьому передувало

На початку серпня російське агентство новин ТАСС, посилаючись на інформацію, отриману від представників так званої військово-цивільної адміністрації в Новій Каховці, повідомило про замах на Віталія Гуру. За інформацією ЗМІ, Гура нібито отримав вогнепальне поранення від невідомих. Стріляли в заступника голови окупаційної влади Каховського району з пістолета.

Також вони опублікували відеосюжет із будинку колаборанта. У передпокої виднілися сліди крові, а на подвір'ї на заасфальтовій доріжці лежала гільза.

Декількома годинами пізніше низка пропагандистських ЗМІ й телеграм-каналів поширили інформацію про те, що Гура не пережив замаху та помер від вогнепального поранення під час транспортування в кримську лікарню.

Зі свого боку так званий заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов заперечив смерть Гури. За його словами, чоловік перебував у реанімації в тяжкому стані, але був живим.

Місяцем раніше, 8 липня, російське видання Readovka повідомило про смерть 26-річного колаборанта Сергія Томка. Він перейшов на бік російських окупантів і отримав посаду заступника начальника поліції у Новій Каховці. За версією прокремлівського ЗМІ, Томка розстріляли у власному автомобілі напередодні, 7 липня.

Нагадаємо, раніше в Херсоні розстріляли місцевого активіста й блогера Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках із окупантами.

Фокус також писав про те, що в регіоні застрелили Павла Слободчикова, помічника Володимира Сальдо, призначеного росіянами керувати областю.