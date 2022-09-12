РосСМИ показали живым новокаховского коллаборанта Гуру, которого раньше "похоронили"

Российский "Первый канал" утверждает, что таким образом ФСБ спасла коллаборантов Виталия Гуру и Сергея Томко от украинского покушения.

На российском телевидение показали "заместителя председателя" администрации оккупированной Новой Каховки Виталия Гуру, о якобы смерти которого во время покушения раньше сообщили пророссийские Телеграм-каналы. Соответствующий сюжет появился на сайте "Первого канала".

По словам самого Гуры, информацию о его смерти российским журналистам дали распространить специально, чтоб якобы предотвратить на него реально готовящееся покушение.

Представитель оккупационной администрации Новой Каховки, впрочем, обвинил в распространении неправдивой информации о своей смерти не российские информационные сайты и телеканалы, а украинское телевидение.

Кроме того, Гуру заявил, что на него якобы покушались украинские диверсанты.

В этом же сюжете телезрителям показали еще одного коллаборанта — заместителя начальника полиции оккупированной Новой Каховки Сергея Томко. Информацию о его смерти российские пропагандисты также назвали фейковой.

"Убийства" Гуры и Томко: что этому предшествовало

В начале августа российское новостное агентство "ТАСС", ссылаясь на информацию, полученную от представителей так называемой военно-гражданской администрации в Новой Каховке, сообщило о покушении на Виталия Гуру. По информации СМИ, Гура якобы получил огнестрельное ранение от неизвестных. Стреляли в заместителя главы оккупационной власти Каховского района из пистолета.

Также они опубликовали видеосюжет из дома коллаборанта. В прихожей виднелись следы крови, а во дворе на заасфальтированной дорожке лежала гильза.

Несколькими часами позже ряд пропагандистских СМИ и Телеграм-каналов распространили информацию о том, что Гура не пережил покушения и скончался от огнестрельного ранения во время транспортировки в крымскую больницу.

В свою очередь так называемый заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусовопроверг смерть Гуры. По его словам, мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии, но был живым.

Месяцем ранее, 8 июля, российское издание Readovka сообщило о смерти 26-летнего коллаборанта Сергея Томко. Он перешел на сторону российских оккупантов и получил должность замначальника полиции в Новой Каховке. По версии прокремлевского СМИ, Томко расстреляли в собственном автомобиле накануне, 7 июля.

Напомним, ранее в Херсоне расстреляли местного активиста и блогера Валерия Кулешова, которого подозревают в связях с оккупантами.

Фокус также писал о том, что в регионе застрелили Павла Слободчикова, помощника Владимира Сальдо — назначенного россиянами руководить областью.