У Херсоні загинув ексдепутат "Партії регіонів" Олексій Журавко, – ЗМІ (фото, відео)

Напередодні загибелі Журавко проголосував за входження Херсонської області до складу РФ.

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Колишній народний депутат України від "Партії регіонів" Олексій Журавко загинув внаслідок обстрілу готелю у Херсоні. За твердженнями пропагандистських ЗМІ, готель Play, де проживала команда воєнкора Russia Today Мурада Гадзієва, обстріляли ЗСУ снарядами HIMARS 25 вересня.

На опублікованих пропагандистами відео, можна почути, як хтось каже, що "там два трупи". Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі пише, що загинув Журавко та його охоронець.

Смерть колаборанта підтвердив і гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов.

За словами останнього, Журавко загинув "внаслідок чергового обстрілу нацистами мирних об'єктів Херсона", а також запевнив, що смерть не залякає нікого, хто хоче "йти вперед і мир для своїх дітей", додавши "Росія з нами".

Стремоусов також показав останнє відео із Журавком, який напередодні приїхав у Олешки та проголосував за входження Херсонської області до складу Росії на незаконному референдумі.

[ + – ] Гауляйтер Стремоусов підтвердив смерть Журавка

Після голосування Журавко переконував усіх, що "житиме в Херсоні, відновлюватиме його" і нікуди їхати не збирається.

Загиблий був інвалідом з дитинства, у нього — вроджена відсутність деяких кінцівок. Журавко двічі обирався народним депутатом Верховної Ради України (V та VI скликання) від "Партії регіонів". З початком війни на Донбасі 2014 року він утік до Росії, де активно підтримував політику Путіна. У 2018 році Журавко з'їздив до Криму і перевірив якість Кримського мосту.

У грудні 2020 року СБУ звинуватила колишнього нардепа у створенні терористичної організації та діях щодо повалення конституційного ладу України та оголосила про підозру.

2022 року після окупації півдня України ексдепутат повернувся до Херсона, де щиро дякував російським окупантам за "визволення від фашистів". У своєму телеграм-каналі він закликав Росію "довести спецоперацію до кінця та дійти до західних кордонів України, щоб звільнити країну від націоналістів", а також стверджував, що наступні на черзі після Херсона — Одеса та Миколаїв.

Щодо пропагандистів, то вони не постраждали. Їхня машина отримала пошкодження, але "на ходу".

Українська сторона інформацію про обстріл готелю поки що не прокоментувала.

Нагадаємо, кого з колаборантів було ліквідовано останнім часом на окупованих територіях.