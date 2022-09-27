За сутки ВСУ уничтожили 77 российских военных, 6 танков и 5 гаубиц, — командование
По данным наших военных, уничтожены также 4 склада боеприпасов, 4 места дислокации техники и вооружений, беспилотник "Орлан-10", 3 ЗРК "Панцирь-С1" и 14 единиц автомобильной техники.
За минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли в общей сложности 250 огневых ударов по позициям противника, в том числе и мосту в Новой Каховке, который оккупанты пытались отремонтировать. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Потери российских войск в Херсонском и Бериславском районах:
- 4 места хранения техники и вооружений;
- 4 склада боеприпасов;
- Баржа, использовавшаяся для перевозки через Днепр;
- Разведывательный беспилотник "Орлан-10". Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям российских войск в Баштанском районе Николаевской области.
Общие потери российских войск:
- 77 военнослужащих;
- 6 танков;
- 5 гаубиц, в т.ч. самоходная "Мста-С";
- 3 ЗРК "Панцирь-С1";
- 14 единиц автомобильной бронетехники.
Активность ВС РФ за минувшие сутки
- В Одесской области противник провел очередную атаку дронов-камикадзе, которые были уничтожены ПВО.
- В общей сложности российские войска на южном направлении нанесли 4 авиа- и 1 ракетный удары.
- От ударов тяжелой артиллерии пострадал Марганец — разрушен гараж, один житель получил ранения.
- По Кривому Рогу войска РФ ударили ракетой воздушного базирования Х-59. В результате уничтожена инфраструктура аэропорта. Теперь аэропорт не пригоден к использованию.
- В Одесской области продолжают применять дроны-камикадзе.
Угроза с моря
Корабельная группировка российских ВМС остается на прежнем месте. В Черном море находится 4 российских ракетоносителя, один из них подводный. В общей сложности корабли укомплектованы 28 ракетами "Калибр".
Напомним, что накануне из-за атаки дронов-камикадзе в Одесской области провели эвакуацию населения. Два, предположительно, иранских БПЛА попали в военный объект, один сбили ПВО.
Ранее Фокус сообщал, что из-за начатой мобилизации в РФ Украине понадобится увеличить численность военнослужащих. Представители ЕС допускают, что заявление Минобороны РФ о призыве до 300 тысяч человек служит прикрытием для рекрутинга еще большего числа мобилизованных.