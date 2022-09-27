За сутки ВСУ уничтожили 77 российских военных, 6 танков и 5 гаубиц, — командование

По данным наших военных, уничтожены также 4 склада боеприпасов, 4 места дислокации техники и вооружений, беспилотник "Орлан-10", 3 ЗРК "Панцирь-С1" и 14 единиц автомобильной техники.

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За минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли в общей сложности 250 огневых ударов по позициям противника, в том числе и мосту в Новой Каховке, который оккупанты пытались отремонтировать. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Потери российских войск в Херсонском и Бериславском районах:

4 места хранения техники и вооружений;

4 склада боеприпасов;

Баржа, использовавшаяся для перевозки через Днепр;

Разведывательный беспилотник "Орлан-10". Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям российских войск в Баштанском районе Николаевской области.

Общие потери российских войск:

77 военнослужащих;

6 танков;

5 гаубиц, в т.ч. самоходная "Мста-С";

3 ЗРК "Панцирь-С1";

14 единиц автомобильной бронетехники.

Активность ВС РФ за минувшие сутки

В Одесской области противник провел очередную атаку дронов-камикадзе, которые были уничтожены ПВО.

В общей сложности российские войска на южном направлении нанесли 4 авиа- и 1 ракетный удары.

От ударов тяжелой артиллерии пострадал Марганец — разрушен гараж, один житель получил ранения.

По Кривому Рогу войска РФ ударили ракетой воздушного базирования Х-59. В результате уничтожена инфраструктура аэропорта. Теперь аэропорт не пригоден к использованию.

В Одесской области продолжают применять дроны-камикадзе.

Угроза с моря

Корабельная группировка российских ВМС остается на прежнем месте. В Черном море находится 4 российских ракетоносителя, один из них подводный. В общей сложности корабли укомплектованы 28 ракетами "Калибр".

Напомним, что накануне из-за атаки дронов-камикадзе в Одесской области провели эвакуацию населения. Два, предположительно, иранских БПЛА попали в военный объект, один сбили ПВО.

Ранее Фокус сообщал, что из-за начатой мобилизации в РФ Украине понадобится увеличить численность военнослужащих. Представители ЕС допускают, что заявление Минобороны РФ о призыве до 300 тысяч человек служит прикрытием для рекрутинга еще большего числа мобилизованных.