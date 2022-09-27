За добу ЗСУ знищили 77 російських військових, 6 танків та 5 гаубиць, — командування

За даними наших військових, знищено також 4 склади боєприпасів, 4 місця дислокації техніки та озброєнь, безпілотник "Орлан-10", 3 ЗРК "Панцир-С1" та 14 одиниць автомобільної техніки.

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Минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали загалом 250 вогневих ударів по позиціях противника, зокрема й мосту в Новій Каховці, який окупанти намагалися відремонтувати. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Втрати російських військ у Херсонському та Бериславському районах:

4 місця зберігання техніки та озброєнь;

4 склади боєприпасів;

Баржа, яку використовували для перевезення через Дніпро;

Розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях російських військ у Баштанському районі Миколаївської області.

Загальні втрати російських військ:

77 військовослужбовців;

6 танків;

5 гаубиць, зокрема самохідна "Мста-С";

3 ЗРК "Панцир-С1";

14 одиниць автомобільної бронетехніки.

Активність ЗС РФ за минулу добу

На Одещині противник провів чергову атаку дронами-камікадзе, яких знищили ППО.

Загалом російські війська на південному напрямку завдали 4 авіа- та 1 ракетний удар.

Від ударів важкої артилерії постраждав Марганець — зруйновано гараж, один мешканець отримав поранення.

По Кривому Розі війська РФ вдарили ракетою повітряного базування Х-59. Внаслідок цього знищено інфраструктуру аеропорту. Наразі аеропорт не придатний для використання.

На Одещині продовжують застосовувати дрони-камікадзе.

Загроза з моря

Корабельне угруповання російських ВМС залишається на колишньому місці. У Чорному морі знаходиться 4 російські ракетоносії, один з них підводний. Загалом кораблі укомплектовані 28 ракетами "Калібр".

Нагадаємо, що напередодні через атаку дронів-камікадзе на Одещині провели евакуацію населення. Два, ймовірно, іранські БПЛА влучили у військовий об'єкт, один збили ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що через розпочату мобілізацію у РФ Україні знадобиться збільшити чисельність військовослужбовців. Представники ЄС припускають, що заява Міноборони РФ про призов до 300 тисяч осіб є прикриттям для рекрутингу ще більшої кількості мобілізованих.