За добу ЗСУ знищили 77 російських військових, 6 танків та 5 гаубиць, — командування
За даними наших військових, знищено також 4 склади боєприпасів, 4 місця дислокації техніки та озброєнь, безпілотник "Орлан-10", 3 ЗРК "Панцир-С1" та 14 одиниць автомобільної техніки.
Минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали загалом 250 вогневих ударів по позиціях противника, зокрема й мосту в Новій Каховці, який окупанти намагалися відремонтувати. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Втрати російських військ у Херсонському та Бериславському районах:
- 4 місця зберігання техніки та озброєнь;
- 4 склади боєприпасів;
- Баржа, яку використовували для перевезення через Дніпро;
- Розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях російських військ у Баштанському районі Миколаївської області.
Загальні втрати російських військ:
- 77 військовослужбовців;
- 6 танків;
- 5 гаубиць, зокрема самохідна "Мста-С";
- 3 ЗРК "Панцир-С1";
- 14 одиниць автомобільної бронетехніки.
Активність ЗС РФ за минулу добу
- На Одещині противник провів чергову атаку дронами-камікадзе, яких знищили ППО.
- Загалом російські війська на південному напрямку завдали 4 авіа- та 1 ракетний удар.
- Від ударів важкої артилерії постраждав Марганець — зруйновано гараж, один мешканець отримав поранення.
- По Кривому Розі війська РФ вдарили ракетою повітряного базування Х-59. Внаслідок цього знищено інфраструктуру аеропорту. Наразі аеропорт не придатний для використання.
- На Одещині продовжують застосовувати дрони-камікадзе.
Загроза з моря
Корабельне угруповання російських ВМС залишається на колишньому місці. У Чорному морі знаходиться 4 російські ракетоносії, один з них підводний. Загалом кораблі укомплектовані 28 ракетами "Калібр".
Нагадаємо, що напередодні через атаку дронів-камікадзе на Одещині провели евакуацію населення. Два, ймовірно, іранські БПЛА влучили у військовий об'єкт, один збили ППО.
Раніше Фокус повідомляв, що через розпочату мобілізацію у РФ Україні знадобиться збільшити чисельність військовослужбовців. Представники ЄС припускають, що заява Міноборони РФ про призов до 300 тисяч осіб є прикриттям для рекрутингу ще більшої кількості мобілізованих.