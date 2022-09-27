В Белгородской области с помощью дрона и взрывного устройства атаковали подстанцию

Чтобы вывести из строя электрическую подстанцию "Фрунзенская", к беспилотнику прикрепили СВУ с наступательной ручной гранатой РГД-5 и пластидом.

Related video

В селе Драгунское Белгородской области РФ с помощью дрона попытались подорвать электроподстанцию. инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 9 вечера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Чтобы вывести из строя подстанцию "Фрунзенская", к летательному аппарату прикрепили наступательную ручную гранату РГД-5 и пластид.

Сообщается, что охранник услышал взрыв и вызвал полицию, прибывшие на место полицейские нашли на прилегающей территории самодельный дрон. Следователи изучают взрывное устройство, которое к нему крепилось.

Ранее Фокус сообщал, что к берегу Севастополя прибыло неизвестный морской дрон с антенной Starlink компании Илона Маска. Систему назвали охотником на корабли Черноморского флота РФ — лодка может быть оснащена боеприпасами и выполнять функцию бомбы.

Напомним, что под Одессой местным властям пришлось эвакуировать жителей после атаки дронов-камикадзе. Предположительно, это были беспилотники Shahed, которые российские войска маркируют как "Герань-2".